Jelentős turisztikai beruházások valósultak meg a Nagyszombat megyében

Nagyszombat megye turisztikai szempontból kivételesen sikeres időszakot zárt az előző évben. A 2025-ös nyári szezon a történelem legjobb eredményeit hozta a látogatók számában, a régiókban megvalósult új projektekben, a népszerű turisztikai célpontok infrastrukturális fejlesztésében, valamint a belföldi és külföldi együttműködések erősítésében. Mindez jól mutatja a Nagyszombat Megyei Önkormányzat és a Nagyszombat Megyei Regionális Turisztikai Szervezet (KOCR) sikeres együttműködését.

„Az idei szezon eredményei egyértelműen azt mutatják, hogy megéri beruházni az infrastruktúrába, illetve a régiókkal való együttműködésbe. Augusztus a turizmus legerősebb hónapja volt Nagyszombat megyében. Örömmel tölt el, hogy az emberek nem véletlenül jönnek hozzánk, hanem azért, mert minőségi szolgáltatásokat, megfizethető kirándulóhelyeket és autentikus élményeket találnak itt” – mondta Jozef Viskupič, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben megfogalmazták: jelentős lendületet adott a külföldi látogatók érkezésének a szezonális Tel-Aviv–Pöstyén repülőjárat is. A pozitív tendenciát a pöstyéni járatot kihasználó izraeli látogatók adatai is megerősítik – januártól augusztusig 2093 izraeli turista látogatott Nagyszombat megyébe, ami 28%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az izraeli látogatók régió szálláshelyein töltött éjszakáinak száma is nőtt.

A közlekedési infrastruktúrába történő konkrét beruházások is hozzájárultak a látogatók számának növekedéséhez.

A Nagyszombat megye a nyári szezon kezdete előtt befejezte a régió egyik leglátogatottabb helyszínéhez, a Szent Katalin-kolostorhoz vezető út rekonstrukcióját. Az új aszfaltburkolat, a forgókapuk és a vízelvezetés jelentősen javította a látogatók kényelmét és biztonságát.

2025-ös év a turisztikai ágazaton belüli együttműködés bővítése szempontjából is jelentős volt. Szered városa a Mátyusföld Regionális Turisztikai Szervezet tagja lett, ami teret nyitott a turisztika további fejlesztésének, különösen a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás területén.

Az év végén a Hegyentúli Regionális Turisztikai Szervezet is csatlakozott a Regionális Turisztikai Szervezethez. A Nagyszombati Régió Regionális Turisztikai Szervezete szintén megerősítette az együttműködési projekteket Szlovákia más régióival.

Példa erre a Pozsony Megyei Önkormányzattal való együttműködés a borturizmus területén a Borok Kis-Kárpátok Szalonja révén, amely a közigazgatási határoktól függetlenül összeköti a Kis-Kárpátok kínálatát.

Fontos lépés volt a Pöstyéni Regionális Termék regionális márka bevezetése is, amely a Pöstyéni és Galgóci járás helyi termelőit, kézműveseit és hagyományos gyakorlatait támogatja. A márka erősíti a régió identitását, és egyúttal bővíti a látogatók számára kínált autentikus élmények kínálatát.

A Nagyszombat Megyei Regionális Turisztikai Szervezet utazási csomagok és tematikus szabadidős tippek kidolgozására is összpontosított, amelyek reagálnak a Szlovákián belüli rövid távú és megfizethető utazások iránti növekvő keresletre.

„Célunk, hogy a nagyszombati régiót hosszú távon sokszínű és fenntartható úti célként fejlesszük. Összekötjük a régiókat, támogatjuk a helyi termelőket, termékeket fejlesztünk, és ugyanakkor szisztematikusan dolgozunk a látogatói adatokkal. Az idei szezon eredményei megerősítik, hogy Nagyszombat megye egyre népszerűbb mind a belföldi, mind a külföldi látogatók számára” – mondta Agáta Mikulová, a KOCR nagyszombati régiójának ügyvezető igazgatója.

PP/Sajtóközlemény/Felvidék.ma