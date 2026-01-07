Šutaj Eštok szerint, ha Kotlár nem tud eredményeket felmutatni, új kormánybiztos kell

Ha Peter Kotlár, a Covid-19-járvány kezelésének kivizsgálására kinevezett kormánybiztos nem tud eredményeket felmutatni, akkor új kormánybiztost kell kinevezni. Robert Fico (Smer-SD) kormányfőnek nyomást kell gyakorolnia Kotlárra, a rendőrség ugyanis teszi a dolgát az ügyben – mondta a TASR hírügynökségnek adott interjúban Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter.

„Kotlárnak fel kell fognia, hogy elsődleges feladata a járványkezelés módjának felülvizsgálata, hogy miért haltak meg Szlovákiában 20 ezren a járványban, hiszen úgy is lehetett volna kezelni a helyzetet, mint Dániában, ahol kevesebb halott volt. Tehát ez Kotlár fő feladata” – mondta Šutaj Eštok.

Hozzátette, nem a nyílt konfliktus a célja a kormánybiztossal.

„Ellenkezőleg, van értelme és létjogosultsága ennek a feladatnak. Csak végre eredményt kellene felmutatni. A Hlas elvárja, hogy a járvány kezelésére összpontosítson, ne pedig az orvostudományi részére” – mondta a belügyminiszter.

TASR/Felvidék.ma