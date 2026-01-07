Home Itt és Most Šutaj Eštok szerint, ha Kotlár nem tud eredményeket felmutatni, új kormánybiztos kell
Itt és Most

Šutaj Eštok szerint, ha Kotlár nem tud eredményeket felmutatni, új kormánybiztos kell

Pásztor Péter
Pásztor Péter
Matúš Šutaj Eštok (Fotó: TASR)

Ha Peter Kotlár, a Covid-19-járvány kezelésének kivizsgálására kinevezett kormánybiztos nem tud eredményeket felmutatni, akkor új kormánybiztost kell kinevezni. Robert Fico (Smer-SD) kormányfőnek nyomást kell gyakorolnia Kotlárra, a rendőrség ugyanis teszi a dolgát az ügyben – mondta a TASR hírügynökségnek adott interjúban Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter.

„Kotlárnak fel kell fognia, hogy elsődleges feladata a járványkezelés módjának felülvizsgálata, hogy miért haltak meg Szlovákiában 20 ezren a járványban, hiszen úgy is lehetett volna kezelni a helyzetet, mint Dániában, ahol kevesebb halott volt. Tehát ez Kotlár fő feladata” – mondta Šutaj Eštok.

Hozzátette, nem a nyílt konfliktus a célja a kormánybiztossal.

„Ellenkezőleg, van értelme és létjogosultsága ennek a feladatnak. Csak végre eredményt kellene felmutatni. A Hlas elvárja, hogy a járvány kezelésére összpontosítson, ne pedig az orvostudományi részére” – mondta a belügyminiszter.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Raši egyik koalíciós partnerrel sem szeretne közös jelöltlistát...

Gröhling elképzelhetetlennek tartja a Slovensko mozgalommal való kormányzást

Elhunyt Tarr Béla, világhírű magyar filmrendező

Két új párt alakult Szlovákiában, megszűnt Dzurinda „kék”...

Útinform: többnyire járhatók a szlovákiai utak, havas szakaszokra...

Felmérés: a szlovákok többsége romló anyagi helyzetre számít

Drasztikusan szigorítanák a gyógyszerek reexportjára vonatkozó szabályokat

Stabil a lavinahelyzet, mérsékelt a veszély a hegyvidékeken

Január 6-án kezdik a karácsony ünneplését a szlovákiai...

Felhívás a jogállamiság védelmében: polgári engedetlenséggel a kollektív...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma