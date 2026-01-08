Home Itt és Most Az SNS a Smerrel és a Hlasszal készül koalíciót kötni a helyi választásokon
Itt és Most

Az SNS a Smerrel és a Hlasszal készül koalíciót kötni a helyi választásokon

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (Fotó: ChatGPT)

Az SNS arra készül, hogy a Hlas-SD-vel és a Smer-SD-vel köt helyi koalíciókat az őszi önkormányzati és megyei választásokra – mondta a TASR hírügynökségnek adott interjúban Roman Michelko frakcióvezető.

Nem zárta ki, hogy bizonyos esetekben ellenzéki pártokkal is koalícióra lépnek, mivel a regionális politika más, mint a nagypolitika, a listaállításnál a helyi viszonyokat kell figyelembe venni.

„De elsősorban a kormánypártokkal akarunk választási koalíciókat kötni” – mondta Roman Michelko,

hozzátéve, hogy ahol a helyi viszonyok ezt kívánják, ellenzéki párttal is társulnak, de ezt alaposan meg kell indokolni. „Ha valamilyen blokkban kell indulni, hogy bejussunk, vagy helyi erős jelöltekkel, akik párton kívüliek” – mondta Michelko.

2026 őszén önkormányzati és megyei választás lesz, ismét összevonva, egy napon, a pontos dátumot még nem hirdette ki a házelnök. 2022-ben október 29-én volt az első összevont választás.

tasr/Felvidék.ma

