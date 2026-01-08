Még beszerezhető a 2026-os évre szóló Esterházy János-emléknaptár

Ismét különleges falinaptár idézi meg a felvidéki mártírpolitikus, Esterházy János emlékét születésének 125. évfordulója alkalmából, az Alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont ünnepi pillanatait felelevenítő fényképekkel, egy-egy szövegrésszel.

Az előző évek hagyományaihoz híven Molnár Imre Esterházy-kutató és Dávid Zsuzsanna, az Esterházy-központ munkatársa, festőművész összeállítása nyomán látott napvilágot Esterházy János Isten Szolgája tiszteletének ihletésében.

A naptárban minden hónapban egy-egy hívószó található és egy szövegrészlet.

Az írások szerzői Esterházy Jánostól választottak egy idézetet és ennek mentén fogalmazták meg gondolataikat, melyekből videósorozat is készült.

2026-ban Esterházy János születésének 125. évfordulójára emlékezünk

Ugyanakkor magunk is rácsodálkozhatunk a személye által közvetített elévülhetetlen igazságra, elfogadhatjuk a Gondviselés benne felkínált ajándékait.

Az idei naptár meghívás az imádságra, az elmélkedésre és a találkozásra.

A naptár megvalósításához hozzájárultak a fotók készítői: Benc Martin, ifj. Csámpai Ottó, Dávid Zsuzsanna, Istenes József, Tigyi Milos, felvidék.ma, ma7.sk.

Kiadója a szőgyéni székhelyű Cranium Print, mely évek óta történelmi és más egyedi naptárak világát jeleníti meg a Felvidéken. A naptár képi szerkesztője Laczkó Gábor, forgalmazója a Családi Könyvklub.

A naptár megjelenését intézmények, szervezetek, önkormányzatok biztosították, és saját logóikkal feltüntetve látott napvilágot.

A címlapon Adorján Anna „A mi Jánosunk” című portréja látható.

A hónapokhoz igazodva a szövegrészek fontos nemzeti és keresztény témákban, ismert és neves személyiségektől idéznek gondolatokat.

A témák: Béke Európában, Kiengesztelődés, Imádkozó család, Kiválasztott, Panasz és zokszó nélkül, A kereszt, Istenképmás, Erőforrás, Üzenet, Istengyermekség, Sziklaszilárdság, Az igazi szeretet.

Akiknek a gondolatai olvashatók:

Duray Miklós, Érszegi Márk Aurél, Dávid Zsuzsanna képzőművész, Soós Viktor Attila egyháztörténész, Harmat Péter fizikus, Fabinyi Tamás evangélikus püspök, Gál Péter népművelő, író, Lukácsy György rendező, Körmendy Adrienne történész, Fejérdy Tamás építész, Szeidel Péter templomigazgató, Barsi Balázs ferences szerzetes.

Részletes információ: www. esterhazyjanos.eu, www.facebook.com/ejzarandokkozpont, Családi Könyvklub

Berényi Kornélia/Felvidék.ma