Home Kitekintő Ukrajna tíz éven keresztül gyakorlatilag Európából akar élni
Kitekintő

Ukrajna tíz éven keresztül gyakorlatilag Európából akar élni

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Senki nem köthet olyan megállapodást, ami az Európai Unió csatlakozási folyamatát eltéríti a lisszaboni szerződésben rögzített eljárásról, azaz a teljes egyhangúságtól – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón, kijelentve, hogy Ukrajna helye nem az Európai Unióban van.

Közlése szerint a legnagyobb aggodalommal állapította meg a magyar kormány, hogy a nyilvánosságra még nem hozott húszpontos ukrán tervben 2027. január elsejei belépés szerepel.

Gulyás Gergely „teljesen lehetetlennek, elfogadhatatlannak és képtelennek” nevezte a dátumot.

Ennél is felháborítóbb és meglepőbb az az ukrán jelzés, hogy a katonai-védelmi kiadások mellett 800 milliárd dollárra formálnak igényt a mindennapi állami működésükre – tette hozzá.

Mint mondta,

ebből az összegből 40 éven keresztül lehetne Magyarországon nyugdíjat vagy 60 éven át családtámogatást fizetni.

Hozzátette: ez a pénz a tizenegyszerese az uniótól Magyarország által 2004 óta nettó értéken kapott forrásoknak, kijelentve, „nem a magyar adófizetők forintjaiból kell ukrán nyugdíjakat és béreket fizetni”.

Gulyás azt látja, hogy Ukrajna tíz éven keresztül gyakorlatilag Európából akar élni; ez már nem a védekezés költsége – fogalmazott a miniszter.

Kijelentette:

egyedüli reális esélye az amerikai béketervnek van,

az Európai Uniónak nem osztottak lapot és nem kapott helyett a tárgyalóasztalnál, „ezért különböző kétségbeesett és elsősorban látványra törekvő utóvédharcok vannak”.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Közösen lépnek fel a visegrádi négyek a gazdák...

A kékszakállú herceg vára és a Don Pasquale...

„Mi, magyarok közelebb vagyunk egymáshoz, mint bármikor az...

Csehország nem állítja le a lőszerbeszerzést Ukrajna számára,...

Tusk: Dánia egész Európa szolidaritására számíthat Grönland ügyében

Párizsban ülésezik az „elszántak koalíciója”, Witkoff is részt...

Babiš szerint Oroszország állt a vrbeticei robbantások mögött

„2026 nagy kérdései a háború mellett az energia...

Keresztény buzdítás a közbeszéd megtisztításáért

Bóka János: a patrióták összefogásából születik majd meg...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma