2026 őszén önkormányzati és megyei választás is lesz Szlovákiában

Idén ősszel önkormányzati és megyei választás is lesz, ismét összevonva, egy napon, viszont a dátumot még nem hirdették ki. A házelnök hirdeti ki az időpontot, legkésőbb 110 tíz nappal a választás előtt. 2022-ben október 29-én volt az első összevont választás.

Polgármestert, önkormányzati képviselőket, megyeelnököt és megyei képviselőket is választ a lakosság. Pozsonyban és Kassán a főpolgármestert és a városrészek polgármestereit is megválasztják.

Önkormányzati képviselőjelölt az lehet, aki betöltötte a 18. életévét, és a településen van az állandó lakhelye. A polgármesteri posztra is csak helyi lakos pályázhat, ha már elmúlt 25 éves.
Megyei képviselőjelölt az lehet, aki betöltötte a 18. életévét, és a megye területén van az állandó lakhelye. A megyeelnökjelöltekre is ez vonatkozik, azzal az eltéréssel, hogy 25 évesnél idősebbnek kell lenniük.

Közel 3000 településen lesz választás. Az önkormányzati választásra nem lehet választói igazolványt kérni, csak az szavazhat majd, aki az állandó lakhelyén tartózkodik.

TASR/Felvidék.ma

