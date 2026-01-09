Elindult a közönségszavazás a megújult Média a Családért díj döntős pályaműveire

Kihirdették a megújult Média a Családért díj döntős pályaműveit – az előzsűri által kiválasztott 10 legjobb cikkre, interjúra, riportra, valamint videó- és hanganyagra 2025. január 1. és február 5. között a közönség is szavazhat. A rangos médiaszakmai elismerésre 2025 óta kizárólag korábban nem publikált anyagokkal lehet jelentkezni, és a pályázóknak előre meghatározott témában kell elkészíteniük a pályaművüket – az idei évben a család és a függőségek kapcsolata állt a fókuszban.

Egy kárpátaljai, alkoholista édesanya, a multi-level marketing csapdájába esett fiatal nő, egy felépülő alkoholbetegeket támogató házaspár, egy szerencsejáték-függő fiatal, egy a dizájnerdrogoktól a hite segítségével megszabaduló, tiszaburai kamaszfiú; az ország legszigorúbb rehabilitációs intézetében felépülő, korábban egy multinacionális cég osztályvezetőjeként dolgozó fiatal férfi, valamint a drogfüggőség okozta krízis ellenére a bajban is összekapaszkodó marosvásárhelyi házaspár – többek között ők a Média a Családért díj idei döntős pályamunkáinak főszereplői.

A Média a Családért díj 2025-ben megújult: a tavalyi évtől kezdve nem megjelent cikkekkel, riportokkal, valamint televíziós és rádiós műsorokkal, hanem korábban még nem publikált tartalmakkal lehetett pályázni.

A díj minden évben más-más tematika köré szerveződik, 2025-ben a család és a függőségek kapcsolatát bemutató munkákat vártak.

A Média a Családért díj újdonsága az is, hogy az elismerést mostantól nemcsak profi újságírók, hanem amatőr tartalomgyártók is megkaphatják.

A pályázatra beküldött művek közül az arra érdemesnek ítéltek a Képmás magazinban vagy a Képmás.hu oldalon is megjelentek, honorárium ellenében. A publikált pályamunkák közül egy előzsűri választotta ki a 10 döntős alkotást; ezek szerzői 100 000 forintos jutalomban részesültek, és közülük kerül ki az idei Média a Családért díj nyertese. A fődíjat elismert médiaszakemberekből és a terület szakértőiből álló zsűri ítéli majd oda.

A döntősökre az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szavazhat a közönség. A közönségszavazás január 1. és február 5. között tart, és a legjobbnak tartott alkotás szerzője 500 ezer forint közönségdíjat kap. A szavazás résztvevői között 10 db féléves Képmás magazin-előfizetést sorsolnak majd ki.

A Média a Családért díj döntőseire itt lehet szavazni, a szakmai és közönségdíjakat február közepén adják majd át.

A döntős pályaművek:

A Média a Családért 2025 díj főtámogatója a Magyar Telekom, a döntősök díját az MBH Bank biztosítja. A külhoni különdíj támogatója a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a közönségdíj támogatója a Zalaco Sütőipari Zrt.

