Nagyszombat megyében 32 projekt valósul meg idén 150 ezer eurós össztámogatásból

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat lezárta a megyei részvételi költségvetés 7. évét, amely megerősítette az aktív közös döntéshozatal iránti növekvő közérdeklődést. Sikeres évet zártak, hiszen számos új pályázót sikerült bevonniuk a támogatási rendszerbe.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben írják: „Összesen 92 projekt érkezett be, melyből 85 megfelelt az összes kitűzött feltételnek. Miután két pályázó úgy döntött, hogy nem nyújtja be projektjét, 83 projektszándékot nyújtottak be kötelező érvényű nyilvános szavazásra. Ebből 32 projekt kapott támogatást.”

Hozzátették, a pályázók közel fele első alkalommal kapott ilyen pénzügyi támogatást Nagyszombat megyétől.

„Az „Együtt alkotjuk a régiót” részvételi költségvetés nagyon népszerű. Immár hetedik éve ismét sikeres volt, amit több mint 66 ezer érvényes szavazat is bizonyít. Úgy vélem, ez visszaigazolja azon törekvésünk helyességét, hogy a lakosságot bevonjuk a döntéshozatalba. Ismét bebizonyosodott, hogy van értelme lehetőséget adni az embereknek, hogy eldönthessék, mely projektek között osszuk szét a 150 ezer eurót. A megye pénzügyi támogatásával idén 32 projekt valósul meg” – mondta Jozef Viskupič, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke.

A legsikeresebb projekteket a Dunaszerdahelyi járásban támogatták, ahol nyolc projekt volt sikeres,

ezt követte a Nagyszombati járás hét, a Galántai járás pedig öt projekttel. A Szenicai járásban négy, a Galgóci és a Pöstyéni járásban egy-egy projektet, Szakolcán pedig két projektet támogattak.

A beérkezett szavazatok alapján a legsikeresebbek a somorjai önkéntes tűzoltók voltak, akik 2323 szavazatot kaptak a Dunaszerdahelyi járásban,

a Roni Run Club a Galántai járásban 1485 szavazattal, a Mieru sláva egyesület a Galgóci járásban 1151 szavazattal, valamint az Úsmev pre druhých projekt a Pöstyéni járásban, amely 861 szavazó szimpátiáját nyerte el. A Szenicei járásban két projekt – az OZ Opravme hrady és a DFS Juránek – egyenként 1464 szavazatot kapott. Szakolcán az OZ ENDY tánccsoport kapta a legtöbb, 1387 szavazatot, a Nagyszombati járásban pedig a TJ ISKRA Horné Orešany projekt 1796 szavazatot.

Az összes támogatott projekt listája a www.tvorimekraj.sk weboldalon található.

PP/Sajtóközlemény/Felvidék.ma