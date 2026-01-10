A Világosság református egyházi műsor január 11-ei ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Jézus megdicsőülése, felszentelték a felújított Árpád-kori lakszakállasi református templomot, módszerek az ifjúsági munkában.

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost és felvitte őket külön egy magas hegyre. Különös történéseknek lesznek tanúi, amelyről nem szólhatnak senkinek addig, amíg az Emberfia fel nem támad a halottak közül. Jézus megdicsőülésének a történetét Gríger Krisztina dunaszerdahelyi beosztott lelkész boncolgatja igehirdetésében.

A közelmúltban adtak hálát ünnepi istentisztelet keretében a műemlékvédelem alatt álló lakszakállasi református templom megújulásáért. A 19 évig tartó munkálatok során nemcsak az épület újult meg kívülről és belülről, hanem az udvart körbevevő védfal is. A felújítás teljes költsége 170 ezer eurót tett ki. Az ünnepség után készült összeállításunkban megszólal Géresi Róbert püspök, Varga László helyi lelkipásztor, Fónod Jolán, az egyházközség gondnoka és Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója.

Langschadl István padány-bögellői lelkipásztorral, a Pozsonyi Református Egyházmegye Galilea ifjúsági csoportjának a vezetőjétől megtudhatjuk, hogy a bibliai üzenetek átadásakor milyen módszereket alkalmaznak, illetve milyen alkalmakat szerveznek a fiatalok számára.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya. A Világosság egyházi műsor másnap, 13.05 órakor ismét meghallgatható a Pátria rádióban, illetve az adás után az RTVS hangarchívumából is. A Pátria rádió műsorai az alábbi frekvenciákon érhetőek el: 89,6 MHz Pelsőc, 91,4 MHz Somorja, 98,0 MHz Losonc, 98,3 MHz Kékkő, 98,7 MHz Érsekújvár, 98,9 MHz Pozsony, 102,4 MHz Szenc, 105,8 MHz Szepsi, 105,9 MHz Rozsnyó.

