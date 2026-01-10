„Európa legfontosabb három kérdésében bástyaként áll Magyarország”

Európa legfontosabb három kérdésében – a migrációval szemben, a családok támogatásában, valamint a béke melletti elkötelezettségben – bástyaként áll Magyarország – jelentette ki Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes a Fidesz 31. kongresszusán szombaton Budapesten.

Semjén Zsolt hangsúlyozta: a keresztény civilizáció védelmének egyik sziklafala a védekezés a migrációval szemben, „amit joggal nevezhetünk iszlám inváziónak”, a másik a családok támogatása a genderőrület ellenében, a harmadik pedig a béke és háború kérdésében a béke melletti elkötelezettségünk.

A nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnök-helyettes hozzátette:

a keresztény civilizáció védelme nemcsak a világpolitika és az Európa-politika színterén van, hanem itt Magyarországon is.

„A Fidesz-KDNP-kormány Európa legkereszténydemokratább kormánya” – fogalmazott Semjén Zsolt.

Megjegyezte, hogy

az Orbán-kormány idején több mint egymillió gyerek járt és jár állami finanszírozással hittanra, több mint félmillió járhat állami finanszírozással egyházi iskolába, a Kárpát-medencében pedig 3800 templomot újítottak fel és 200 újat építettek, ezek közül pedig „egyikből se lesz sem mecset, sem pláza”.

A kormánypárti politikus szavai szerint büszkék lehetünk arra, hogy ma Magyarországon teljes vallásszabadság van, ami ellen az ellenzék két irányból is támadást indított.

Az egyik „Lady Macbeth” vezetésével egy politikai szekta, amely szentségtörő módon büntetni akarja a gyónási titkot és megtámadta a bűnbánat szentségét – hangoztatta, majd megjegyezte, ilyet utoljára Adolf Hitler és Sztálin próbált meg, de ők mindketten a történelem szemétdombjára jutottak, „mert régi igazság, hogy aki az egyházba harap, annak előbb-utóbb kitörnek a fogai”.

Semjén Zsolt szerint a másik társulat „ravasz és fondorlatos módon” a gazdasági programjában hirdette meg az egyházi intézmények ellehetetlenítését.

Azok a gazdasági emberek, akik ezt a programot írták, a Gyurcsány-Bajnai kormány idején majdnem tönkretették az egyházi iskolákat a diszkriminációjukkal, az Orbán-kormány 2010-ben állította vissza a diszkriminációmentes egyenlő finanszírozást, „tehát amiről beszélünk, az nem fikció, hanem tapasztalat” – emlékeztetett.

Hozzátette:

ez a „politikai szekta” azt a mesterkedést, amit az egyházaink ellen terveznek, pontosan ugyanígy meg akarják csinálni a nemzet ellen, a külhoni magyarsággal szemben, ahogy Gyurcsány ki akarta rekeszteni őket a magyar állampolgárságból, úgy most „ex-Gyurcsányné” irányításával elvennék a szavazati jogukat.

Külhonban tízezer beruházást valósítottunk meg 2010 óta, 100 ezer nyertes pályázat van gazdasági- és identitásvédelemben, ma 230 ezer külhoni gyerek jár magyar iskolába, 600 ezer gyerek látogathatott el a külhoni magyar területekre a Határtalanul programban, valamint 1 millió 200 ezer nemzettársunk vált honfitársunkká és polgártársunkká az állampolgárság megadásával – sorolta az eredményeket Semjén Zsolt arra kérve a jelenlévőket, emlékezzenek az eredményekre és ne felejtsék el az ellenfelek destrukcióját sem. „Mindezt megvédjük, és újult erővel folytatjuk a nemzetépítést” – zárta beszédét a miniszterelnök-helyettes.

A kongresszuson Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter csaknem húszéves politikusi pályáját felidézve emlékeztetett: 2002-t követően 2006-ban ismét a szocialisták nyerték meg a választást és úgy tűnt, hogy megingathatatlan a szocialisták és Gyurcsány Ferenc népszerűsége, a Fidesznek pedig meg kell elégednie a második párt címével és helyezésével.

Navracsics Tibor arra kérte a jelenlévőket, ne bízzák csak a politikusokra a vitákat, hanem ők is álljanak bele ezekbe.

„Hiszen jó érveink vannak és adjatok nekünk hitet, bizalmat, egy kacsintást a benzinkúton, egy pacsit a boltban, egy köszönést az utcán, mert ez óriási energiát jelent nekünk”

– fogalmazott a tárcavezető.

2010 után nagyon nehéz helyzetben lévő országot örökölt az új kormány, az elmúlt tizenhat évben viszont minden megújult az országban, nemcsak a jogrendszer, a családpolitika, az állam, a gazdaság, de a mindennapi életünk is sokkal biztonságosabb, jobb, gazdagabb és erősebb lett – hangoztatta.

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője a Patrióta-pártcsalád európai sikereit hangsúlyozva azt mondta:

a Patrióták a józan ész és a szabadság garanciái milliók számára, kimondják az igazságot és szabadon képviselik nemzeteik érdekeit.

A magyar miniszterelnökre és a Fideszre az egyetlen, biztos alternatívaként ma milliók tekintenek Európa-szerte – fogalmazott Gál Kinga, megjegyezve, a Fidesz a biztos garancia arra, hogy ne Brüsszel mondja meg, hogyan éljünk, ne küldjék háborúba a fiainkat, ne támadjanak lányainkra bevándorlók, és megőrizhessük az eddigi jóléti eredményeinket.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke az orosz-ukrán háború Kárpátaljára gyakorolt hatásait sorolva emlékeztetett arra is: a kárpátaljai magyarság mindezek ellenére igyekszik megmaradni és tovább küzd a túlélésért; egyetlen magyar iskola sem zárt be az elmúlt időkben, az oktatási intézmények működnek, megjelennek az újságok, dolgozik a televízió, a magyar színház, az önkormányzatok és az egyházaink.

Orbán Viktor az egyetlen olyan kormányfő, aki a háború kezdete óta következetesen, bátran és határozottan kiáll az azonnali béke mellett

– emlékeztetett a KMKSZ elnöke, arra kérve a jelenlévőket, hogy közösen álljanak ki a béke mellett.

Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület – Fidesz-KDNP), Miskolc polgármestere beszédében a rend fontosságát említve hangsúlyozta: a kormány segített a városvezetésnek rendet teremteni Miskolcon, most pedig „mi jövünk, teljes erőnkből segíteni fogjuk, hogy a rend és a béke megmaradjon Magyarországon”.

MTI/Felvidék.ma