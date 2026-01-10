„Ha Isten velünk, ki ellenünk?” – Őry Péter is felszólalt a Fidesz kongresszusán

Ma Budapesten tartják a Fidesz–KDNP országos kongresszusát, amely a kormánypártok 2026-os országgyűlési választásokra való felkészülésének egyik legfontosabb állomása. A Hungexpón megrendezett esemény mottója a színpadképen is megjelent üzenet szerint: „Fidesz – a biztos választás”. A kongresszuson beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök is, valamint felszólalnak a Kárpát-medence magyar közösségeinek képviselői. Az eseményen Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere, a Magyar Szövetség alelnöke is beszédet mondott.

Felszólalását történelmi visszatekintéssel kezdte, hangsúlyozva, hogy a Felvidékről érkezett a Fidesz kongresszusára, „onnan, ahol Kossuth Lajos 1848. március 17-én így szólt: Magyarország polgárai! Szabadságunk és függetlenségünknek olly rég hirdetett igéje testté lőn!”.

Mint fogalmazott,

Pozsonyban született meg a modernkori szabad és független Magyarország, és erről a történelmi vidékről hozta el a felvidéki magyarság köszöntését.

Őry Péter beszédében aláhúzta: a történelem során gyakran fordultak a felvidéki magyarság ellen, ám mindig voltak olyan személyiségek, akik képesek voltak alakítani a közösség sorsát.

Kiemelte

gróf Esterházy János alakját, akit – mint mondta – a fasizmusban és a kommunizmusban egyaránt üldöztek, noha „nem tett mást, azt vallotta, hogy a mi jelünk a kereszt”.

Hangsúlyozta, hogy több mint száz éve a kisebbségi lét keresztje is a felvidéki magyarság vállára került, ám ezt nem megsemmisítő teherként, hanem felemelő küldetésként értelmezte.

„Nem azért, hogy lesújtson, hanem azért, hogy felemelkedjünk. Nem azért, hogy kevesebbekké, hanem azért, hogy többekké és jobbakká váljunk”

– fogalmazott, hozzátéve: a cél nem a megfutamodás, hanem a megmaradás minden körülmények között.

Beszédében kitért arra is, hogy

a felvidéki magyar közösség lojális és értékteremtő polgára volt Csehszlovákiának, majd az elmúlt harminchárom évben Szlovákiának is, miközben szülőföldjét az egész magyar nemzet számára az otthonteremtés történelmi földjeként határozta meg.

Történelmi példaként a pozsonyi csatát idézte fel, megjegyezve: ha 1119 évvel ezelőtt a magyar seregek nem győzik le a rájuk törő nyugati hadakat, és ha az „ugros eliminandos esse” jelszóval fellépő erők kerekednek felül, akkor a magyar honfoglalás sem teljesedhetett volna be, és nem jöhetett volna létre a nemzetét védelmező magyar állam.

Őry Péter hangsúlyozta:

Bárhogy fújjanak is a történelem szelei, a magyar nemzet megmarad a Kárpát-medencében, „Pozsonytól Budapestig, Kassától Kolozsvárig”.

Mint mondta, a felvidéki magyarság erejének forrása ma is ugyanaz, mint korábban: „nekünk nemcsak a jelünk, hanem a kimeríthetetlen erőforrásunk is változatlanul a kereszt”.

Beszédében külön kiemelte, hogy a felvidéki magyarok a szlovák polgártársakkal együtt kívánnak megmaradni és otthon maradni a közös szülőföldön, hangsúlyozva: a szabadság és a jogbiztonság csak akkor lehet teljes, ha az mindenki számára biztosított.

Aláhúzta:

Addig, amíg a szlovák államban bárkit kollektív bűnösséggel illetnek, addig valójában senki sincs biztonságban.

Őry Péter szerint mindaddig, amíg a felvidéki magyarságot kollektív bűnösséggel bélyegzik meg, addig a szlovák polgártársak szabadsága és szólásszabadsága is veszélyben van. Leszögezte: a kollektív bűnösség elve és annak bármilyen jogi vagy politikai igazolása elfogadhatatlan.

A beszédben külön szólt a beneši dekrétumokról is. Mint fogalmazott, a felvidéki magyar közösség tudomásul vette és tiszteletben tartja az állami jogfolytonosság rendszeréhez tartozó dekrétumokat, mindezt büntetőjogi kényszerítés nélkül.

Ugyanakkor határozottan kijelentette:

„A magyarság kollektív bűnösségét kimondó 13 beneši dekrétumot – bármiféle büntetésekkel is fenyeget bennünket bárki – soha nem fogjuk elismerni”.

Hozzátette: ebben a jogvédelmi küzdelemben a felvidéki magyarság maga mellett tudhatja a szlovák társadalom egy részét, és meggyőződése szerint idővel a felelős szlovák politika többsége is csatlakozni fog ehhez az állásponthoz.

Mint hangsúlyozta,

mindez azért történhet meg, mert „a józan ész és a normalitás képviselői soha nem maradhatnak alul az abnormalitás erőivel szemben – sem Szlovákiában, sem Magyarországon, sem Európában”.

Beszédét Őry Péter a következő idézettel zárta: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?”

