Jubileumi évet nyit a Rozsnyói Egyházmegye fennállásának 250. évfordulóján

A Rozsnyói Egyházmegye január 17-én, szombaton ünnepélyes keretek között nyitja meg alapításának 250. jubileumi évét, amelyhez a Megszentelt Élet Napjának megünneplése is kapcsolódik. A jeles esemény fő helyszíne a Rozsnyói Szűz Mária mennybevételéről elnevezett székesegyház lesz.

A program 9.30-kor rózsafüzér-imádsággal kezdődik a székesegyházban, majd 10.00 órától ünnepi szentmisét mutatnak be.

A szentmise főcelebránsa Mons. Stanislav Stolárik, a Rozsnyói Egyházmegye püspöke lesz, vele együtt koncelebrálnak az egyházmegye papjai.

A szentmise keretében kerül sor a Rozsnyói Egyházmegye Jubileumi Évének hivatalos megnyitására. Az ünnepi eseményről élő közvetítést ad a Rádio LUMEN.

A liturgikus ünneplés kezdetén a székesegyházba hozzák Nepomuki Szent János és Szent Nétus ereklyéit, amelyeket a szentmise során az első esperesi kerületnek adnak át. Az ereklyék ezt követően zarándokútra indulnak az egyházmegye plébániáin, a jubileumi év ünnepségeinek részeként.

A szentáldozást követően a jelen lévő megszentelt személyek megújítják fogadalmaikat, majd közös imádság hangzik el az egyházmegyéért és annak főpásztoráért.

A jubileumi program része lesz az „Induljunk útnak” (Vydajme sa na cestu) elnevezésű, a 2025-ös Jubileumi Évhez kapcsolódó pályázat eredményhirdetése és a győztesek díjazása is. A szentmise befejezését követően találkozót tartanak a papok, a megszentelt életet élők és az egyházi mozgalmak képviselői számára, amely közös ebéddel zárul a püspöki hivatal étkezőjében.

BN/Felvidék.ma/Tkkbs.sk