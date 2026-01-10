Készen áll a brüsszeli-kijevi terv Magyarország háborúba sodrására, aminek egyetlen akadálya van: Orbán Viktor szuverén, nemzeti kormánya – közölte Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten.

A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Fidesz kongresszusán elmondott beszédében arról számolt be, hogy az európai uniós külügyi tanács ülései az elmúlt években háborús értekezletekké alakultak, Brüsszelben ugyanis a józan ész teljes egészében elveszett.

„Európa politikai vezetőin elhatalmasodott a háborús fanatizmus. Az elmúlt hétvégén Párizsban nyilvánosságra hoztak egy megállapodást. Ennek értelmében Európa két nukleáris hatalma úgy döntött, hogy katonákat küld Ukrajnába. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Európa atomhatalmai elkezdték vívni a háborút. És a céljuk – legyen ez egyértelmű számunkra – az, hogy egész Európát borítsa be a háború lángja”

– vélekedett.

„És a baj az, kedves barátaim, hogy ez innentől kezdve már nem a Fortnite, hanem maga a való világ. És azt is látnunk kell, hogy Brüsszel háborús politikája Magyarországot sodorja a legnagyobb veszélybe” – folytatta.

„Mi, magyarok vagyunk a legnagyobb veszélyben, ha ez a háború eszkalálódik (…) Mi vagyunk a legközelebb, hiszen itt vagyunk a szomszédban. És Ukrajnában az állami politika durván magyarellenes, Magyarország-ellenes. Magyarország háborúba sodrására készen áll egy brüsszeli-kijevi terv”

– tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezen terv végrehajtásának egyetlen akadálya van: Orbán Viktor szuverén, nemzeti kormánya.

„És most Brüsszelben és Kijevben minden követ megmozgatnak annak érdekében, hogy ezt az akadályt megszüntessék”

– húzta alá.

„Éppen ezért az áprilisi választásokon egy Ukrajna-barát brüsszeli bábkormányt akarnak a nyakunkba ültetni. Egy olyan bábkormányt, amelynek vezetőjét a markukban tartják a mentelmi jogával” – fejtette ki.

„Egy mentelmi joggal marokban tartott vezető által fémjelzett bábkormány a garancia nekik arra, hogy ezt a brüsszeli-kijevi ördögi tervet végre is hajtsák”

– figyelmeztetett.

A miniszter ezután megismételte, hogy ezen brüsszeli-kijevi terv lényege Magyarország belesodrása a háborúba.

„És kedves barátaim, a háború vagy béke kérdése csak rajtunk múlik. Az elmúlt négy esztendőben sikerült kimaradnunk. Ezt elmondani egyszerű, megcsinálni korántsem az volt. Napi szintű emberfeletti küzdelem, politikai nyomásgyakorlás visszautasítása, ez volt szükséges ahhoz, hogy az elmúlt négy esztendőben meg tudjuk akadályozni azt, hogy minket, magyarokat belesodorjanak a szomszédban zajló háborúba”

– jelentette ki.

„A jövőkép tehát világos. Ha győzünk, ez ugyanígy marad. Ha győzünk, kimaradunk a háborúból. Ha nem győzünk, akkor viszont végrehajtják a brüsszeli-kijevi tervet” – összegzett.

MTI/Felvidék.ma