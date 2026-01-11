Habemus Papam – két pápa előtt tiszteleg a tarajkai jégkatedrális

Az 1285 méter tengerszint feletti magasságban található Tarajkán a téli időszakban immár tizenharmadik alkalommal építették fel a jégkatedrálist. A 225 tonna jégből a római Lateráni Szent János bazilika mását készítették el, tisztelegve a korábbi Ferenc pápa és a jelenlegi Szentatya, XIV. Leó előtt.

Mindezzel a napokban zárult jubileumi szentév előtt is tisztelegnek. Mint mondták, Ferenc pápa halálával valami lezárult, míg XIV. Leó pápa megválasztásával valami új kezdődött el.

A bazilika Róma város főtemploma és a pápa, mint római püspök hivatalos székhelye. A bazilika rangsor szerint a katolikusok legmagasabban álló temploma, gyakran a „város és világ minden temploma anyja és főtemploma címmel jelölik.“

A jégkatedrális főépítésze ezúttal is Adam Bakoš volt, munkáját további 20 kiváló jégfaragó segítette Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból valamint Németországból. A bazilika jégbezárt mása Laterán tipikus építészművészeti elemeit fogja fel - apostolszobrokat, szentkaput, pápai oltárt valamint pápai széket.

Az idei évadban újdonságként a speciális kupolába egy jégalagúton át jutva tekinthető meg a jégből faragott csoda. Ezen áthaladva a látogatók elé tárul a Lateráni Szent János bazilika nagyszabású homlokzata 13 apostol szobrával a csúcson. Jobb oldalon található a Szent kapu, a bal oldalon a pápai oltár látható a hat utolsó pápa arcmásával körülvéve –XIV. Leó, Ferenc, XVI. Benedek, II. János Pál, I. János Pál és VI. Pál. Ennek tőszomszédságában helyezték el a pápai széket, melyet minden látogató elfoglalhat egy fotó erejéig.

A speciális kupola átmérője 25 méter, magassága meghaladja a 10 métert. A jégkatedrálissal szemben az idei évben is jégbezárt képzőművészeti alkotások kerültek elhelyezésre. Ezek Achilleas Sdoukos munkái. Ugyancsak a kupola tövében találunk egy óriási tükröt, mely visszatükrözi az idei jégcsodát.

A 2025 novemberében megnyitott jégkatedrális az év minden napján ingyenesen látogatható április 19-ig.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma