A kötelező sorkatonai szolgálat újbóli bevezetéséről kérdezték a szlovákiai lakosság véleményét

A kötelező sorkatonai szolgálat ismételt bevezetésének kérdése megosztónak számít Szlovákiában. A közvélemény-kutató SCIO ügynökség december 9. és 17. között ezer ember véleményét kérdezte a témáról, melynek során a válaszadók 49,3 százaléka helyesnek tartotta, 50,7 százaléka pedig ellenezte, ami azt jelenti, hogy a megkérdezettek körében a helyeslők és az ellenzők aránya gyakorlatilag fele-fele arányban oszlott meg.

A válaszadók 25,8 százaléka szerint feltétlenül be kellene vezetni a kötelező sorkatonai szolgálatot, 23,5 százalékuk szerint inkább be kellene vezetni. Az ellenzők közül 14,9 százalék szerint nem szükséges bevezetni, 35,8 százalékuk pedig úgy véli, semmiképp nem kellene ismét bevezetni.

A kötelező sorkatonaságot többségükben a férfiak (52,5%) ellenzik, az ellenző nők enyhe többségben vannak (51%). A bevezetés mellett főleg az 50 év feletti válaszadók szavaztak, ezzel szemben döntően ellenzik a 39 évesnél fiatalabb megkérdezettek.

A régiók szerinti megoszlás alapján egyértelműen ellenzik a Pozsony és Nagyszombat megyében élő válaszadók, viszont helyeslik a Besztercebánya és főként a Trencsén megyében élő megkérdezettek.

A felmérést végző SCIO ügynökség főelemzőjét, Martin Klust nem lepte meg a közvélemény-kutatás eredménye, szerinte ez az európai biztonsági helyzet alakulásának, valamint több európai ország, főként Németország és Lengyelország hozzáállásának a következménye.

Ugyancsak nem tartja meglepőnek a válaszadók politikai szimpátiája alapján alkotott véleménymegoszlást sem. A Smer-SD, valamint a Republika mozgalom szimpatizánsai többségükben támogatják a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását. A Smer-SD szavazói esetében ez 64 százalékot jelent, a Republika szimpatizánsainál pedig több mint 57 százalékot.

A PS és az SaS szavazótábora esetében fordított a helyzet, az előbbiek 64 százaléka és a SaS választói közül megkérdezettek 72 százaléka ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálatot.

