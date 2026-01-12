Csökkenteni akarja az SNS a szélsőségességért kiszabható büntetéseket

A kormánypárti SNS újabb módosításokat szeretne a Büntető törvénykönyvben, a szélsőséges bűncselekmények elkövetéséért kiszabható büntetéseket akarja csökkenteni. Indoklása szerint racionálisabban és differenciáltabban kell meghúzni a büntetési tételek határait. A javaslatot már beterjesztették a parlamentbe a párt képviselői.

„A cél a büntetőjogi represszió összehangolása a modern büntetőjog alapelveivel, a megfelelő büntetés elvével, a büntetés egyénre szabásával, a jogbiztonsággal és az ultima ratióval. A gyakorlatban régóta problémák jelentkeznek a túlzott büntetések, a jogilag tisztázatlan fogalmak és a bűncselekményi tényállások fragmentáltsága miatt. A jelenlegi szankcionálási tételek mellett egyes esetekben mechanikusan szabnak ki feltétel nélküli szabadságvesztést, akkor is, ha nincs közvetlen kár, és a cselekmény csak absztrakt fenyegetést jelentett” – áll a beterjesztés indoklásában.

Ezért több bűncselekménynél az SNS a büntetési tétel felső határának csökkentését javasolja,

például a szélsőséges, emberi jogokat elnyomó szervezetek létrehozásánál, működtetésénél és népszerűsítésénél.

A tettesre így legfeljebb két évig terjedő szabadságvesztést lehetne kiszabni a jelenlegi 1–5 évig terjedő helyett.

Szintén csökkentené a felső határt az ilyen szervezettel való szimpatizálásért, valamint nemzetgyalázásért, rasszista gyalázkodásért, a holokauszt tagadásáért, továbbá politikai rezsimek által elkövetett bűncselekmények és emberiesség elleni bűncselekmények tagadásáért, valamint nemzetiségi, faji és etnikai uszításért.

Emellett kikerülne a Btk.-ból a szélsőséges propaganda- és egyéb anyagok gyártására, terjesztésére és birtoklására vonatkozó tétel.

Az SNS állítása szerint ugyanis ez is problémát okoz a gyakorlatban. „Főleg azoknál, akik ilyen történelmi tárgyakat és iratokat gyűjtenek” – állítja a párt.

Ennek eltörlésével mérséklődne a büntetőjogi megítélés függése a törvényszéki szakértők véleményétől. A párt további érve az, hogy a társadalomra nézve veszélyes bűncselekményeket a Btk. más paragrafusai alapján is lehet büntetni.

TASR/Felvidék.ma