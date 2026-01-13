Home Kitekintő Április 12-re tűzte ki az államfő a magyarországi parlamenti választásokat
Kitekintő

Április 12-re tűzte ki az államfő a magyarországi parlamenti választásokat

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Kép: szentendre.hu)

A köztársasági elnök április 12-re tűzte ki az országgyűlési választás időpontját – közölte a Sándor-palota kedden az MTI-vel.

A közlemény alapján Sulyok Tamás köztársasági elnök a kedden aláírt határozatával kitűzte az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását.

Úgy fogalmaztak, hogy a szabad választások a képviseleti demokrácia alappillérét jelentik,

a népszuverenitás kifejezésének kiemelkedő eseménye az országgyűlési választás, mely során minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár szabad és felelős döntésével határozhatja meg Magyarország sorsát.

Hozzátették, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök alkotmányos felhatalmazásának megfelelően, a kedden aláírt határozatával kitűzte az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását.

A magyarországi szavazás – a korábbi közjogi hagyományokat követve –

az alaptörvény és a választási eljárásról szóló törvény által lehetővé tett legkorábbi időpontban, április 12-én lesz

– emelték ki.

Az államfő arra biztatja Magyarország állampolgárait, hogy éljenek a törvény adta lehetőségükkel és a választás jogával – áll a közleményben.

MTI

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Babiš: zéró tolerancia az illegális migrációra!

Európai Parlamenti fellépés indult a Beneš-dekrétumok ellen

Novemberben emelkedett az unió területén védelmi státusszal élő...

„Fontos, hogy a diaszpórában élő közösségek megmaradjanak magyarnak”

Nagy-Britannia mélységi csapásmérésre alkalmas rakétát fejleszt ki Ukrajna...

XIV. Leó pápa párbeszédet és békét sürgetett Iránban...

Külföldi politikusok videóüzeneteikben Orbán Viktor és a párt...

„Európa legfontosabb három kérdésében bástyaként áll Magyarország”

„Ukrajna nem erősebbé, hanem gyengébbé tesz bennünket”

A Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma