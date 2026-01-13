Home Itt és Most Bocsánatot kell kérnie és 90 ezer euró kártérítést kell fizetnie
Bocsánatot kell kérnie és 90 ezer euró kártérítést kell fizetnie

Elutasította az Alkotmánybíróság Šutaj Eštok mulasztási ítélet miatti panaszát

Matúš Šutaj Eštok (Fotó: aktuality.sk)

Elutasította az Alkotmánybíróság (AB) Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter a Pozsonyi IV-es Városi Bíróság mulasztási (kontumációs) ítéletével kapcsolatos panaszát a Čurilla-csoportként emlegetett rendőrökkel lezajlott perben. Az AB erről sajtóközleményben tájékoztatott.

A döntést a Miroslav Duriš, Jana Baricová és Miloš Maďar összetételű bírói szenátus hozta meg zárt ülésen, január 9-én.

Šutaj Eštoknak a Pozsonyi IV-es bíróságon szeptember 10-én kihirdetett ítélet szerint bocsánatot kell kérnie a Čurilla-nyomozócsoport tagjaitól, amiért a jogerősen elítélt Mikuláš Černákhoz hasonlította őket.

Emellett összesen 90 ezer euró kártérítést kell fizetnie a hat rendőrnek, továbbá meg kell térítenie a perköltségeket és késedelmi kamatot fizetni.

Peter Kubina, a nyomozók jogi képviselője november 11-én tájékoztatott a közösségi médiában arról, hogy Šutaj Eštok nem reagált az elektronikus bírósági értesítésekre, így a részvétele nélkül hirdetett ítéletet a bíróság, a végrehajtó pedig zárolta a kártérítéshez szükséges összeget a számláján.

A belügyminiszter akkor úgy reagált erre a közösségi médiában, hogy kiáll a Čurilla-nyomozócsoportról tett korábbi kijelentései mellett. Továbbá arra hivatkozott, hogy munkaköri leterheltsége miatt a Slovensko.sk oldalon levő elektronikus postaládáját gyakorlatilag nem használja. Szerinte a bíróságot nem érdekelték az érvei, és más úton is értesíteni kellett volna őt.

tasr/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

