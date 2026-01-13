Home Régió Rekordév az utak és hidak megújításában Nagyszombat megyében
Rekordév az utak és hidak megújításában Nagyszombat megyében

Több mint 11 millió eurós beruházások, új és felújított hidak, biztonságosabb közlekedés 2025-ben

Fotó: TTSK

2025 a regionális közlekedés fejlesztésének éve volt Nagyszombat megyében. Az esztendőt nagyszabású út- és hídberuházások határozták meg.

A megye az év folyamán összesen több mint 11 millió eurót fordított a közlekedési infrastruktúra korszerűsítésére.

Ebből 2,9 millió eurót a II. és III. rendű utak felújítására, 3,7 millió eurót pedig hidak rekonstrukciójára és új műtárgyak építésére költöttek saját megyei forrásból. Európai uniós támogatásokból további közel 5 millió euró érkezett a beruházásokhoz.

„Az utak, de különösen a hidak állapotát Szlovákiában hosszú éveken át elhanyagolták. 2018 óta ez össztársadalmi problémává vált. A jól működő ellenőrzési rendszernek köszönhetően időben avatkozunk be ott, ahol erre a legnagyobb szükség van. Összesen már mintegy ötven hidat újítottunk fel, és elárulhatom: már most készen állnak a tervek az utolsó öt, jelenleg is életveszélyes állapotban lévő híd teljes rekonstrukciójára” – hangsúlyozta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

Az út- és hídinfrastruktúra megújítása hosszú ideje a regionális önkormányzatok egyik legnagyobb kihívása.

Számos útszakasz és híd az 1950-es, 1960-as években épült, és évtizedeken keresztül csak minimális karbantartásban részesült. Ennek következménye a folyamatos állapotromlás, a sebességkorlátozások, a forgalmi fennakadások, sőt egyes esetekben a teljes lezárás veszélye is volt. Nem véletlen, hogy 2025-ben a beruházások legnagyobb része a hidakra irányult, mivel ezek az infrastruktúra legkockázatosabb elemei közé tartoznak, és állapotuk rendszerszintű megközelítést igényel.

Jelentős beruházás zajlik Királyréven, ahol a Feketevíz felett átívelő, 1963-ban épült híd életveszélyes állapotba került.

Az 1,5 millió eurós rekonstrukció során kicserélik a teherhordó szerkezetet és a híd felszerkezetét. Szintén kiemelt projekt a Nagyfödémesen található híd felújítása, amely szintén a Feketevíz fölött ível át. Az 1960-ban épült régi hidat teljesen új műtárgy váltja fel, a beruházás értéke meghaladja a 750 ezer eurót, és európai uniós támogatásból valósul meg.

A Dunaszerdahelyi járásban megkezdődött az Albár és Vásárút közötti híd felújítása is.

A több mint 65 éves műtárgy rossz műszaki állapotban volt, rekonstrukciója közel 1,2 millió euróba kerül. A nyári hónapokban munkálatok indultak Csallóköznádasdon is, ahol egy több mint 60 éves, életveszélyes állapotú hidat újítanak fel, szintén 1,2 millió euró értékben.

A tervszerű megújítás része a hidak rendszeres műszaki vizsgálata is. 2025-ben például átfogó diagnosztikai felmérés zajlott az R1 gyorsforgalmi út felett, Pata és Hajós között található hídon.

Az úthálózat fejlesztése terén is több jelentős beruházás valósult meg.

A megye a nyári szezon előtt befejezte a Katarínka kolostorromhoz vezető út felújítását, több mint 214 ezer euró értékben. A Nagyszombati járásban elkészült a Zöldegyházán áthaladó III. rendű út 1,4 kilométeres szakaszának teljes korszerűsítése. Verbón egy rövidebb szakasz után megkezdődött a Trebatice és Verbó közötti II/499-es út 2,4 kilométeres részének felújítása, 1,2 millió eurós, uniós támogatású beruházásként. Fontos projekt a Felsőkorompa és Szomolány közötti, mintegy 5 kilométeres útszakasz korszerűsítése is, amely több mint 3 millió euróba kerül.

Különleges példája az együttműködésnek a II/561-es út felújítása Alsószeli és Királyrév között.

Bár az útszakasz a Nyitrai kerület területén fekszik, a két megye megállapodásának köszönhetően egy 1,6 kilométeres szakaszt sikerült korszerűsíteni.

„A közlekedési infrastruktúra fejlesztése nem egyetlen építési szezon feladata, hanem hosszú távú felelősség a lakosság iránt. Minden felújított út és híd nagyobb biztonságot, jobb összeköttetést és kényelmesebb utazást jelent” – hangsúlyozta Jozef Viskupič.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

