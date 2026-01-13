Újévi díszebéden látta vendégül a korábbi államfőket Peter Pellegrini

Újévi díszebéden látta vendégül az elnöki palotában Peter Pellegrini köztársasági elnök a korábbi államfőket, Rudolf Schustert, Ivan Gašparovičot, Andrej Kiskát és Zuzana Čaputovát.

Az előétel nyúlpástétom volt baracklekvárral és brióssal, majd ököruszályleves következett julienre vágott zöldséggel és metélőhagymával. Főételnek tépett marhaszegyet választhattak a volt államfők körtével, gyökérzöldséggel és faragott burgonyával, vagy milánói osso boco borjúlábszárat sáfrányos rizottóval és citruszos gremolata fűszerkeverékkel. A desszert pisztáciás tiramisu volt kakaócsipsszel.

„A januári elnöki ebéd menüjét minden évben a protokoll osztály munkatársai állítják össze, olyanok is vannak köztük, akik már Rudolf Schuster idejében is itt voltak, tehát megélték az összes eddigi elnököt, kivéve Michal Kováčot. Így pontosan tudják, mit szerettek az államfők, és mit nem” – mondta Patrícia Medveď Macíková, az államfő szóvivője.

TASR