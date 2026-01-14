Az Ajándék Alapítvány több mint két évtizede támogatja a Nagyszombat megyei rászorulókat

Immár több mint két évtizede segíti a rászorulókat a Nagyszombat megye védnöksége által működő Ajándék Alapítvány (Nadácia Dar). Az alapítvány 2025-ben huszonhárom pályázó számára hagyott jóvá összesen 6600 eurónyi támogatást.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben Jozef Viskupič, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke kifejtette: „Az alapítvány kifejezetten a rászorulók életét igyekszik könnyebbé tenni. A 2025-ös év jelentős volt számunkra,

mert 23 egyénnek és családnak tudtunk segíteni a nehéz élethelyzetek leküzdésében, és megadni nekik a szükséges támogatást.

Az alapítvány működésének kezdete óta 586 családon segítettünk ily módon, és összesen közel 223 ezer eurót osztottunk szét. A támogatást főként rehabilitációs kezelésre, gyógyászati segédeszközökre és jótékonysági kiadásokra szántuk.”

Hozzátette: az alapítvány 2026-os költségvetését 12 ezer euróban határozták meg, amely magában foglalja a pályázók pénzügyi hozzájárulását és az Alapítvány működési költségeit.

A mostani támogatottak között volt például egy 14 éves, agyi bénulásban szenvedő pöstyéni lány, aki neurorehabilitációs kezelést kapott; egy 19 éves félárva nagyszombati diák, akinek az alapítvány lakbértámogatást nyújtott, mivel édesanyja súlyos beteg és szociális intézményben van elhelyezve, a támogatottak közt van egy 5 éves galántai, autizmussal diagnosztizált fiú édesanyja, akinek a hozzájárulás segített finanszírozni az ABA-terápiát.

Ivana Ondrušková, az alapítvány ügyvezetője hozzátette: „Ezek a történetek csak részben mutatnak rá azokra a mindennapi kihívásokra, amelyekkel az emberek szembesülnek. Hálásak vagyunk minden hozzájárulásért és az adók 2%-ának átutalásáért, amelynek köszönhetően egyéneket, családokat és szervezeteket tudunk támogatni.”

Az Ajándék Alapítvány rendszeres tevékenységei közé tartozik a közgyűjtések szervezése, ruha-, élelmiszer- és gyógyszergyűjtések.

Az adventi időszakban az alapítvány képviselői számos jótékonysági rendezvényt szerveztek, amelyek bevételét régiójuk nehéz élethelyzetben lévő lakosságának támogatására fordították.

Az Ajándék Alapítvány tevékenységei önkéntes egyszeri vagy rendszeres hozzájárulással támogathatók az SK23 5600 0000 0010 4998 5001 számlára. A Nagyszombat Megyei Önkormányzat 2004-ben hozta létre az Ajándék Alapítványt. Azóta segítő kezet nyújtanak azoknak, akiknek erre a leginkább szükségük van.

További információk az alapítványról szlovák nyelven ITT érhetőek el.

PP/Sajtóközlemény/Felvidék.ma