Semjén Zsolt és Nacsa Lőrinc a Beneš-dekrétumokról egyeztetett Gubík Lászlóval

Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes és Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár Budapesten egyeztetett Gubík Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével a Beneš-dekrétumokról, a felvidéki magyar közösség támogatásáról, valamint a szlovákiai belpolitikai helyzetről.

Nacsa Lőrinc a közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Mint fogalmazott, az egyeztetés középpontjában „az elfogadhatatlan Beneš-dekrétumok, a felvidéki magyarok sokféle támogatása és a szlovákiai belpolitikai helyzet” állt.

Az államtitkár hangsúlyozta:

A magyar kormány a felvidéki magyarok mellett áll, és azt teszi, amire ők kérik.

„Jogi és politikai segítséget is nyújtunk” – emelte ki a bejegyzésben, hozzátéve: „Nem hangulatkeltés, segítség. Valódi.”

Az eseményről Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is beszámolt a Facebook-oldalán. Mint írta, „tartalmas egyeztetésen” vett részt Budapesten Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel és Nacsa Lőrinc államtitkárral. Tájékoztatása szerint a megbeszélésen szintén az elfogadhatatlan Beneš-dekrétumok, a felvidéki magyar közösséget érintő kérdések, valamint a szlovákiai belpolitikai helyzet kerültek napirendre.

Gubík László megjegyezte:

Megerősítést kapott arra vonatkozóan, hogy a felvidéki magyar közösséget érintő ügyekben jogi és politikai támogatásra egyaránt számíthatnak.

Bejegyzésében kitért arra is, hogy a közép-európai egymásra utaltságból fakadó együttműködés magyar és szlovák nemzeti érdek, ahogyan a magyar–szlovák kapcsolatok európai és gazdasági színtéren történő folyamatos erősödése is.

Mint fogalmazott:

A Magyarországon és Szlovákiában élő nemzeti közösségek megbecsülése és jogaik bővítése közös és kölcsönös feladat, ideértve a felvidéki magyarság jogos igényeit és sorskérdéseit is.

A Magyar Szövetség elnöke hangsúlyozta: üdvözlendő lenne, ha mindezt a szlovák kormány legalább feleannyira komolyan gondolná, mint a magyar nemzetpolitika. Posztjában kiemelte, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nacsa Lőrinc államtitkár elkötelezettsége a felvidéki magyarság iránt vitathatatlan, ezért – mint írta – egy jó hangulatú egyeztetésen a fenti álláspont képviseletére és amennyire csak lehet, kikényszerítésére kérte őket a nemzetrész nevében.

A találkozóról Semjén Zsolt is beszámolt közösségi oldalán. A magyar miniszterelnök-helyettes bejegyzésében hangsúlyozta:

A magyar kormány mindig következetesen szemben állt a Beneš-dekrétumokkal, és azokat mind magyar, mind egyetemes emberi jogi szempontból elutasította.

Mint írta, ezt az álláspontot minden alkalommal szóvá tették, és következetesen képviselték is.

BN/Felvidék.ma