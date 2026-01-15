Sérülések árnyékában, reális célokkal kezdi az Eb-t a magyar férfi kézilabda-válogatott

Ma, január 15-én rajtol, és február 1-ig tart a dán–norvég–svéd közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság, amelyen a magyar válogatott Kristianstadban kezdi meg szereplését. Chema Rodríguez együttese a középdöntőbe jutást és a legjobb nyolc közé kerülést tűzte ki célul, noha a felkészülés hajrájában érzékeny veszteségek érték a csapatot.

Kényszerű változtatások a keretben

A szakmai stáb az utolsó pillanatig kivárt, végül azonban eldőlt: a csapatkapitány Bánhidi Bence nem utazik az Európa-bajnokságra, mivel térdsérülése nem jött rendbe teljesen.

A döntés közös volt, a cél az, hogy a világklasszis beálló teljes értékű játékosként térhessen vissza. Bánhidi távollétében a csapatkapitányi feladatokat Sipos Adrián látja el, helyettese Ligetvári Patrik lesz.

Korábban szintén kiesett a keretből a jobbszélső Krakovszki Zsolt, aki súlyos bokasérülést szenvedett egy edzésen, és gyors műtéten esett át. A két hiányzó miatt Chema Rodrígueznek módosítania kellett tervein, ugyanakkor minden poszton rendelkezésére állnak megfelelő alternatívák.

Új korszak több poszton is

A kapitány számára különleges torna következik: ez az első világverseny, amelyen nem számíthat a korábbi évek két meghatározó alakjára, Mikler Roland kapusra és az irányító Lékai Mátéra.

A kapuban azonban már készen áll az új felállás:

Palasics Kristóf és Bartucz László klubszinten is jól ismeri egymást, míg Andó Arián eltérő stílusával további taktikai lehetőségeket kínál.

Irányítóposzton Fazekas Gergő továbbra is alapember, mellette Hanusz Egon stabil megoldást jelent, Lukács Péter számára pedig komoly esély nyílik a válogatottban való végleges megragadásra.

Beállóban nagy felelősség, stabil csapatgerinc

Bánhidi pótlása kulcskérdés, Rosta Miklós előtt most bizonyítási lehetőség áll első számú beállóként.

A helyettesítésben Sipos Adrián és Papp Tamás szerepe is felértékelődik. A csapat gerince ugyanakkor együtt maradt, így a továbbjutás reális elvárás.

Biztató felkészülés, éles rajt Lengyelország ellen

A magyar válogatott két felkészülési mérkőzésen is legyőzte Romániát, ami jó alapot ad a rajthoz.

Az F-csoportban péntek este Lengyelország ellen már sok minden eldőlhet: papíron a magyar csapat az esélyesebb, de a nyitómérkőzések veszélyeire Chema Rodríguez rendre felhívja a figyelmet.

F-csoport (Kristianstad)

MAGYARORSZÁG, Izland, Lengyelország, Olaszország

Az F-csoport programja:

Január 16., péntek

18.00: Izland–Olaszország

20.30: MAGYARORSZÁG –Lengyelország

Január 18., vasárnap

18.00: Lengyelország–Izland

20.30: Olaszország– MAGYARORSZÁG

Január 20., kedd

18.00: Lengyelország–Olaszország

20.30: MAGYARORSZÁG–Izland

A magyar válogatott kerete az Európa-bajnokságon:

Kapusok: Bartucz László (MT Melsungen – Németország), Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Andó Arián (Mol Tatabánya KC)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Rodríguez Pedro (Mol Tatabánya KC), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)

Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nîmes Gard – Franciaország)

Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Cesson Rennes – Franciaország), Lukács Péter (Elverum Handball – Norvégia), Pergel Andrej (BM Logroño La Rioja – Spanyolország)

Beállók: Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (MT Melsungen – Németország), Papp Tamás (Mol Tatabánya KC)

Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-PICK Szeged), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők:Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Mol Tatabánya KC)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

