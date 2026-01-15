Újabb nehéz éjszakán vannak túl a megyei útkarbantartók Nagyszombat megyében

Újabb nehéz éjszakát zártak a megyei útkarbantartók Nagyszombat megyében – közölte a Nagyszombat Megyei Önkormányzat. A megye déli részén az éjszaka folyamán mínusz 3 Celsius-fok körüli hőmérsékletet mértek, hószitálás és sűrű köd is nehezítette a közlekedést, ami fokozottan veszélyes útviszonyokat eredményezett.

A kialakult helyzet miatt folyamatos munkarendben dolgoztak a megyei útkarbantartó vállalat dunaszerdahelyi, somorjai és nagymegyeri telephelyeinek munkatársai. Hajnal három óra után megelőző síkosságmentesítést végeztek a galántai és a szeredi központok egységei is.

A megye továbbra is fokozott figyelemmel kíséri az utak állapotát; az útkarbantartók non-stop diszpécserszolgálatot működtetnek Nagyszombatban, Dunaszerdahelyen és Szenicén.

Az előrejelzések szerint a kedvezőtlen időjárási körülmények egészen szombatig tarthatnak, ezért a megye vezetése fokozott óvatosságra inti a közlekedőket.

A közutakon kialakult helyzetet továbbra is fokozott figyelemmel kísérik; a nap 24 órájában pedig elérhető a diszpécserszolgálat az alábbi telefonszámokon: Nagyszombatban 033/5531 344, Dunaszerdahelyen 031/5522 422 és Szenicén 034/6512 735.

SZE/Felvidék.ma/TTSK