Home Régió Újabb nehéz éjszakán vannak túl a megyei útkarbantartók Nagyszombat megyében
Régió

Újabb nehéz éjszakán vannak túl a megyei útkarbantartók Nagyszombat megyében

SZE
SZE
Kép forrása: Nagyszombat Megyei Önkormányzat (TTSK)

Újabb nehéz éjszakát zártak a megyei útkarbantartók Nagyszombat megyében – közölte a Nagyszombat Megyei Önkormányzat. A megye déli részén az éjszaka folyamán mínusz 3 Celsius-fok körüli hőmérsékletet mértek, hószitálás és sűrű köd is nehezítette a közlekedést, ami fokozottan veszélyes útviszonyokat eredményezett.

A kialakult helyzet miatt folyamatos munkarendben dolgoztak a megyei útkarbantartó vállalat dunaszerdahelyi, somorjai és nagymegyeri telephelyeinek munkatársai. Hajnal három óra után megelőző síkosságmentesítést végeztek a galántai és a szeredi központok egységei is.

A megye továbbra is fokozott figyelemmel kíséri az utak állapotát; az útkarbantartók non-stop diszpécserszolgálatot működtetnek Nagyszombatban, Dunaszerdahelyen és Szenicén.

Az előrejelzések szerint a kedvezőtlen időjárási körülmények egészen szombatig tarthatnak, ezért a megye vezetése fokozott óvatosságra inti a közlekedőket.

A közutakon kialakult helyzetet továbbra is fokozott figyelemmel kísérik; a nap 24 órájában pedig elérhető a diszpécserszolgálat az alábbi telefonszámokon: Nagyszombatban 033/5531 344, Dunaszerdahelyen 031/5522 422 és Szenicén 034/6512 735.

SZE/Felvidék.ma/TTSK

 

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az ütemterv szerint halad az Egeg határában lévő...

Új támogatott lakhatási intézmények épültek Medvén

Befejeződött a kassai Orbán-torony felújítása

Az Ajándék Alapítvány több mint két évtizede támogatja...

Fedezze fel a téli Tarajka szépségeit!

Rekordév az utak és hidak megújításában Nagyszombat megyében

Nyitra megye egyik legkorszerűbb szociális intézménye épül meg...

Véletlen föld alatti járatra bukkantak a középkori Berencs...

„Mintha ott állnánk velük a hóban” – a...

Hajlik a jegenye… – első alkalommal rendeztek nótaestet...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma