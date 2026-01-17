A Pátria rádió katolikus vallási műsorának január 18-ai előzetese

A Pátria Rádió katolikus vallási műsora január 18-án, vasárnap 7.05 órai kezdettel jelentkezik új műsorával. A tartalomból.

Varga Viktor somorjai káplán az evangéliumban elhangzó „Íme, az Isten báránya” felszólítást magyarázza, aki elveszi a világ bűneit.

Véget ért a 2025-ös jubileumi szentév. Összefoglaló beszélgetés Molnár Tamás pozsonyi magyar katolikus főlelkésszel, amiből azt is megtudjuk, hogy 2033-ban ismét lesz jubileumi szentév.

Szerkesztő: Ürge Tamás

Adásidő : 2026. 01. 18-án, vasárnap 7 óra 5 perckor

Ismétlés : 2026. 01.19-én, hétfőn 13 óra 5 perckor