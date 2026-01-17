Home Kitekintő Orbán Viktor: Nyugat-Európában valódi háborús készülődés van
Orbán Viktor: Nyugat-Európában valódi háborús készülődés van

(Fotó: Fischer Zoltán/MTI)

Nyugat-Európában valódi háborús készülődés van – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton, Miskolcon.

A kormányfő úgy fogalmazott: a háború nagyon közel van és kopogtat az ajtón, leginkább azért, mert a fizikai tere a szomszédos országban van, nem távol valahol.

Kitért arra is, hogy az európaiak eddig 193 milliárd eurót adtak Ukrajnának, most odaadnak 90 milliárdot két évre, és az ukránok beadták az igényt 800 milliárd euróra az ország fenntartására a következő tíz évre, amiben a biztonsági és katonai költségek még nem szerepelnek, az majd egy másik tétel lesz.

Az európai vezetők szerint ebbe úgy „nem mennek tönkre”, hogy győzni fognak a fronton és Oroszországot jóvátételre kötelezik. Orbán Viktor arra figyelmeztetett: ne kössön senki nagy fogadást arra, hogy egy atomhatalom majd jóvátételt fog fizetni a nyugat-európai országoknak vagy Ukrajnának.

Az egész egy mese, vonódunk bele és minden nap több pénzt költünk – mutatott rá, hozzátéve: a végén nem lesz más ebből, minthogy tényleg meg kell próbálni legyőzni az oroszokat, mert összeomlás lesz. Eddig a hadiipar tolt a háborúba, most már a bankárok, meg a politikusok is – mondta.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy ma arra adnak pénzt, hogy 800 ezer ember meghaljon vagy hadirokkanttá váljon két év alatt.

Ha van erkölcsileg helyes, a magyar nemzeti érdekeket felelősen képviselő álláspont, az a béke álláspontja, hogy nem szabad belesodródni a háborúba – rögzítette.

MTI/Felvidék.ma

