Idén több mint 14 millió euró támogatást kapnak a pártok a választási eredményükért

2026-ban 14,3 millió euró állami támogatást kapnak a pártok a választási eredményükért. A támogatáson az a 8 párt és egy választási koalíció osztozik arányosan, amely legalább 3%-os eredményt ért el a 2023-as parlamenti választáson – derül ki a pénzügyminisztérium adataiból.

Ezek a pártok a négyéves ciklus alatt, egészen 2027-ig összesen 92,87 millió euró állami támogatást kapnak. A parlamenti választás győztese, a Smer-SD kapja a legnagyobb éves támogatást, közel 3,6 millió eurót. A Progresívne Slovensko 2,8 milliót, a Hlas-SD 2,4-et, az OĽANO (most Slovensko – a TASR megj.), Kresťanská únia, Za ľudí választási koalíció pedig közel 1,5 milliót. A KDH 1,1 millió euróval gazdagodik, az SaS 1,04 millióval, az SNS pedig 935 ezerrel.

A parlamentből kimaradó, de 3%-nál jobb eredményt elérő pártok is kapnak támogatást, a Republika közel 460 ezret, a Szövetség (jelenleg Magyar Szövetség – a TASR megj.) pedig több mint 424 ezer eurót.

A felsorolt pártok tavaly is ugyanekkora éves támogatást kaptak, a pénzügyminisztérium általában nyáron utalja az összeget.

A négy év alatt összesen 92,87 millió euró állami támogatást kapnak. A támogatás három részből tevődik össze: működési támogatásból, továbbá a pártra adott szavazatok, valamint a megszerzett képviselői mandátumok száma alapján járó támogatásból.

