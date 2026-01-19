Home Kitekintő „Szlovákia és Magyarország szövetsége nemcsak a szerződésekben, hanem a tettekben is megmutatkozik”
Emlékmű a tragédia helyszínén (Fotó: Robo Hakl, Pravda)

A hejcei tragédia „emlékeztessen bennünket arra, hogy szövetségünk nemcsak szerződésekben és hangzatos szavakban rejlik, hanem tetteinkben is megmutatkozik” – mondta a Honvédelmi Minisztérium (HM) haderőfejlesztésért és védelempolitikáért felelős államtitkára hétfőn délután a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hejcén, a szlovák AN-24-es repülőgép tragédiájának huszadik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen.

Kutnyánszky Zsolt úgy fogalmazott, január 19-én 42 olyan bajtársra emlékezünk, akik már nem kaphatták meg méltó elismerésüket önzetlen szolgálatukért, amellyel hozzájárultak Koszovó békéjének fenntartásához. Ezen a napon katonákra, a Szlovák Köztársaság és a NATO hősi halottjaira emlékezünk, akiket azóta is gyászol hazájuk és „mély együttérzéssel Magyarország is”.

Az államtitkár kiemelte:

azon a tragikus éjszakán példaértékű együttműködés és összefogás bontakozott ki. A két nemzet együtt, vállvetve igyekezett segíteni, Hejce lakói pedig megnyitották otthonaikat az érkező magyar és szlovák egységeknek, bizonyítva, „hogy az emberség, a szolidaritás és a segítőkészség túlnyúlik az országhatárokon”

– mondta.

Húsz évvel ezelőtt, 2006. január 19-én zuhant le a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hejce község fölött magasodó Borsó-hegyre a szlovák légierő csapatszállító repülőgépe. A koszovói békemisszióból Szlovákiába tartó AN-24-es gép fedélzetén utazó 43 személy közül csak egy élte túl a szerencsétlenséget.

