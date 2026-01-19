Tüntetést szerveznek a kollektív bűnösség ellen Pozsonyban, január 30-án

A második világháborút követően elfogadott jogi aktusokra, az úgynevezett Beneš-dekrétumokra hivatkozó birtokelkobzások és a dekrétumok kritizálását hat hónap börtönbüntetéssel sújtó büntetőtörvénykönyv-módosítás ellen szervez tüntetést január 30-ára a polgári aktivisták által alapított KÖZ.ÜGY platform. A tüntetés helyszíne Pozsony óvárosának főtere.

A megmozdulás célja,

hogy kiálljon a kollektív bűnösség elvének napjainkig tartó alkalmazása, valamint a szólásszabadság korlátozása ellen.

A platform létrehozói videóban közös cselekvésre hívják azokat, akik elfogadhatatlannak tartják a Fico-kormány alatt újraindított földelkobzásokat, és a demokratikus normákkal összeegyeztethetetlen törvénymódosítást.

„Sok mindent megéltünk már, de nem gondoltuk volna, hogy 2026-ban, nyolcvan évvel a második világháború után és húsz évvel az EU-ba való belépésünk után még mindig sor kerülhet a magyarok kollektív bűnössége alapján történő jogfosztására. Hogy megtörténhet az, hogy napjainkban is földeket koboznak el a németeket és magyarokat üldöző Beneš-dekrétumok alapján” – szerepelt a tüntetésre való felhívás videójában.

A videóban hangsúlyozzák, hogy

a megmozdulásra várnak mindenkit, nemzetiségtől, világnézettől és politikai hovatartozástól függetlenül, hogy együtt álljunk ki alapvető jogainkért.

„Most kell megmutatnunk, hogy ellentétben azzal, amit a dekrétumok állítanak, magyarnak lenni nem államellenes bűncselekmény” – fogalmaznak a KÖZ.ÜGY platform képviselői.

Mint az köztudott, Eduard Beneš csehszlovák köztársasági elnök 1945 áprilisa és októbere között összesen 98 dekrétumot bocsátott ki, melyek közül 13 vonatkozott a német és a magyar kisebbségre. Ezek rögzítették a nem szláv kisebbségek kollektív bűnösségét, vagyis azt, hogy állami szempontból megbízhatatlannak kell tekinteni a német vagy magyar nemzetiségű személyeket. Az akkori üldözéséket lehetővé tevő dekrétumok nemcsak hogy ma is részei a Szlovák Köztársaság jogrendjének, hanem azokat a hatóságok újra alkalmazzák: ahogy azt számos közelmúltbéli eset bizonyította, az állam ma is a háború után elfogadott jogszabályokra hivatkozva koboz el földbirtokokat a leszármazottaktól.

A KÖZ.ÜGY platform várja mindazok csatlakozását, akik szerint ezek az eljárások egy demokratikus jogállamban elfogadhatatlanok. A tüntetés részleteiről a kezdeményezők folyamatosan tájékoztatni fognak.

A tüntetéssel kapcsolatos információk az alábbi Facebook-oldalon elérhetőek.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma