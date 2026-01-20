G7-csúcstalálkozót javasolt Macron Trumpnak orosz, ukrán és dán részvétellel

Emmanuel Macron francia elnök egy SMS-ben küldött magánjellegű üzenetben azt javasolta Donald Trump amerikai elnöknek, hogy rendezzenek G7-csúcstalálkozót csütörtökön Párizsban, ahová mások mellett Oroszország képviselőit is meghívná, amire az Ukrajna elleni orosz háború négy évvel ezelőtti kezdete óta nem volt precedens.

Az amerikai elnök a Truth Social nevű közösségi oldalon kedden közzétette a francia államfő üzenetét, amelyről a francia elnöki hivatal később visszaigazolta, hogy „nagyon is valós”. Trump nem fűzött reagálást az üzenethez.

„Barátom, teljesen egyetértünk Szíriával kapcsolatban. Nagy dolgokat tehetünk Iránban. Nem értem, mit csinálsz Grönlandon”

– írta a francia államfő, hozzátéve, hogy csütörtök délután, a davosi Világgazdasági Fórumot követően, ahova szerdán várják Donald Trumpot, Párizsban megszervezné a G7-ek találkozóját.

Hozzáfűzte: erre meghívná „az ukránok, a dánok, a szíriaiak és az oroszok” képviselőit is.

„Ebédeljünk együtt Párizsban csütörtökön, mielőtt visszamennél az Egyesült Államokba!”

– javasolta Macron.

A párizsi elnöki hivatal szerint ez az üzenet „bizonyítja, hogy a francia elnök nyilvánosan és magánbeszélgetéseiben is ugyanazt az álláspontot képviseli”.

„Grönlandon az államok szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartása nem képezheti vita tárgyát, és NATO-szövetségesként az északi régió biztonságáért való elkötelezettségünk változatlan marad”

– mondta az AFP francia hírügynökségnek a francia elnöki hivataltól nyilatkozó tisztviselő.

„Emellett elkötelezettek vagyunk abban, hogy az idei G7-elnökségünket hasznos pillanattá tegyük a párbeszédhez és az együttműködéshez való hozzájárulás érdekében”

– tette hozzá.

„Szíriában az amerikaiakkal együttműködve dolgozunk az ország egységének és területi integritásának szolgálatában, a tűzszünet betartása mellett, miközben hűségesek maradunk szövetségeseinkhez az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelemben”

– hangsúlyozta Emmanuel Macron munkatársa.

„Iránban az iráni hatóságoktól az alapvető szabadságok tiszteletben tartását követeljük, és azok mellett állunk, akik ezeket védik” – mondta az elnöki forrás.

