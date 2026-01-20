Már készülnek a Delta legújabb epizódjai a világ legszebb tájait bemutatva

A Duna nemzetközileg is elismert tudományos-ismeretterjesztő műsora tavasszal új részekkel tér vissza, amelyekben Bíró Ada MI-műsorvezető az UNESCO világörökségi helyszíneire kalauzolja a nézőket. A részletekről a műsor alkotói beszéltek az M2 Petőfi TV vendégeként.

A magyar televíziózás egyik nagy múltú tudományos-ismeretterjesztő műsora, a mesterséges intelligencia felhasználásával készülő Delta, nemcsak a hazai közönség, hanem a nemzetközi szakma figyelmét is magára vonta. A Gyökerek című epizód a pekingi AI ARTIST fesztiválon elnyerte a BEST AI TV PROGRAM fődíját, míg a 2025-ös Silk Road Global Awards keretében a legjobb innováció kategóriában részesült elismerésben.

E díjak kézzel fogható bizonyítékai annak, hogy a Delta sikeresen ötvözi a tudományos tartalmakat a legkorszerűbb audiovizuális és mesterséges intelligencia-alapú megoldásokkal.

A műsor megújulása óta alkalmazott innovatív MI-technológia lehetővé teszi elhunyt történelmi vagy ikonikus alakok, illetve komplex vizuális narratívák hiteles megjelenítését is. Urbán Ernő producer az M2 Petőfi TV vendégeként kiemelte: „Egy konzisztens mesterséges intelligencia-alapú videóinterjú vagy vizuális modell létrehozása rendkívül összetett folyamat. Bár ideális esetben több fotó szolgál alapul, a modern technológia már néhány rézkarc, festmény vagy kézi rajz alapján is képes modellezni. A történeti hitelesség kérdése továbbra is kiemelt szakmai szempont marad, ezért dolgozunk együtt több kapcsolódó terület szakértőivel” – hangsúlyozta a Delta producere.

Hozzátette, ez a precíz, kutatásalapú megközelítés teszi lehetővé, hogy Bíró Ada nem pusztán digitális műsorvezetőként, hanem egyfajta intelligens narrátorként van jelen az adásokban.

Bíró Ada a világörökségek nyomában

A tervek szerint a műsor tavasszal új részekkel tér vissza a képernyőre, amelyekben Bíró Ada MI-műsorvezető szerepét is kibővítik. Az új epizódokban Ada a Föld legszebb tájaira, az UNESCO világörökségi helyszíneire kalauzolja el a nézőket, miközben interjúkat is készít az egykor ott élőkkel. A cél nem pusztán az esztétikai élmény: a műsor készítői a természeti és kulturális örökség tudományos, történeti és környezeti összefüggéseit is bemutatják, olyan narratív formában, amely egyszerre közérthető és szakmailag megalapozott.

Pintér Ágnes, a Delta főszerkesztője elmondta: az új évad is tudatos szerkesztési koncepció mentén készül. Hónapokra előre zajlik a tervezés a grafikusokkal és a forgatókönyvíróval, miközben a műsor struktúráján is finomhangolásokat végeznek.

„Márciusra tervezzük a Delta új részeinek bemutatását, erősebb vizuális hangsúlyokkal és még több nemzetközi kitekintéssel” – hangsúlyozta a műsor alkotója.

A tavaszi adásokkal a műsor tovább erősíti pozícióját a tudományos-ismeretterjesztés élvonalában, miközben új perspektívából, a mesterséges intelligencia segítségével tárja fel bolygónk legszebb és legértékesebb tájait.

mtva/Felvidék.ma