Már próbálják a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról musicalt a Jókaiban

A keddi olvasópróbával megkezdődtek Déry – Pós – Presser – Adamis Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című rockmusicaljének próbái a Komáromi Jókai Színházban. Gál Tamás színházigazgató, rendező XXI. századi változatot ígér, amelyben kiemelt helyen számít Gergye Krisztián koreográfus munkájára. 1993 után kerül ismét a komáromi színpadra a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról.

„Időről időre előjön ez a darab, főleg olyankor, amikor érezhetővé válik bizonyos társadalmi elnyomás. Emlékszem, az első komáromi színházi élményeim egyike volt a kilencvenes években. Most is van egy reneszánsza. Azt tapasztalom, hogy bulikban fiatal emberek ezeket a dalokat hallgatják” – hangoztatta az olvasópróbán Gál Tamás színházigazgató, rendező, hozzátéve, a mostani komáromi előadás ugyanúgy szól a szabadságvágyról, mint a másság miatti atrocitások elleni felszólalásról.

Gergye Krisztián koreográfus mozgásszínházat ígér, amely nyomokban prózai színházat tartalmaz.

„Ebben az előadásban muszáj lesz másképp gondolkodni a darabról, XXI. századi módon kell megközelítenünk. Mozgásszínházat képzeltem el, amely nyomokban tartalmaz prózai színházat is”

– vázolta elképzeléseit.

„Több helyen a dialógusok sorendjén is változtattunk, a mi előadásunkban máshol ér véget az első felvonás. A második részben pedig érezhető lesz egy jelentős hangulatváltás. A jogörökösök mindehhez a hozzájárulásukat adták”

– hangsúlyozta Finta Viktória dramaturg.

A sokszereplős produkcióban Kiss Szilvia alakítja Esztert, Szabó Viktor lesz József. Beverley szerepében Holocsy Krisztina, Fiúként Szebellai Dániel lesz látható. Matusek Attila játssza Manuelt, Béhr Márton lesz René, Olasz István kapta Bill szerepét. Marianne szerepében Hostomský Fanni áll a közönség elé. A díszletet Juraj Gráfel, a jelmezeket Gadus Erika tervezte.

A zenekar tagjai Pálinkás Andrássy Zsuzsanna zenei vezető, billentyűs, Emmer Péter gitáros, Mézes Zoltán basszusgitáros, Varjú Attila dobos. A rendező munkatársa Miklós László. A produkciós asszisztens Balaskó Edit.

A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról premierje március 6-án, pénteken lesz. Egy héttel korábban nagyszabású sajtótájékoztatót tart a színház.

