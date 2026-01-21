Egy góllal maradt alul, de végig kitartóan küzdött a magyar válogatott Izland ellen

A magyar férfi kézilabda-válogatott hatalmas elszántsággal, végig harcban maradva játszotta le az Európa-bajnokság csoportkörének utolsó mérkőzését, ám végül 24–23-as vereséget szenvedett Izlandtól kedden, Kristianstadban. A csapat mindent megtett a pontszerzésért, de egy kiélezett hajrában ezúttal az északiak bizonyultak pontosabbnak – a magyar együttes így nem visz magával pontot a középdöntőbe.

Ígéretes kezdés, forduló izlandi előnnyel

A találkozó elején fegyelmezett védekezéssel és bátran vállalt támadásokkal rukkoltak elő a magyarok: hat perc elteltével 3–2-re vezettek, annak ellenére is, hogy több lövés kimaradt.

A 14. percben már kétgólos volt a különbség, ám Izland egy 3–0-s sorozattal fordított, és a félidő hajrájára átvette az irányítást. A magyar csapat a cserék után átmenetileg ritmust vesztett, de a küzdeni tudás nem hagyta el.

Imre és Bodó vezérletével jött az egyenlítés

A sok vitatható játékvezetői ítélet ellenére a magyar védekezés ismét feljavult, Imre Bence két látványos találattal lendítette át csapatát a holtponton, majd Bodó Richárd három másodperccel a szünet előtt egyenlített (14–14), életben tartva a reményeket.

Kiélezett második félidő

A fordulás után piros lap nehezítette az izlandiak dolgát, de Viktor Gísli Hallgrímsson kapus továbbra is bravúrokat mutatott be.

Chema Rodríguez több taktikai variációval is próbálkozott, a hajrában Bartucz László büntetőt védett, Bodó pedig újra egalizált, ám az utolsó percekben Izland kétszer is betalált, és szoros végjátékban megnyerte a mérkőzést.

Kapusteljesítmény döntött

A mérkőzésen a kapusok közti különbség meghatározónak bizonyult: Palasics Kristóf 11 védéssel zárt, míg az izlandi oldalon Hallgrímsson 18 hárítással járult hozzá csapata sikeréhez.

Folytatás a középdöntőben

A magyar válogatott korábban Lengyelországot 29–21-re, Olaszországot 32–26-ra győzte le, így Izlandhoz hasonlóan már két forduló után bebiztosította továbbjutását.

A malmői középdöntőben pénteken, vasárnap, majd jövő kedden és szerdán lép pályára a csapat, a pontos menetrend ma este vagy csütörtökön reggel derül ki.

A magyar válogatott kerete az Európa-bajnokságon:

Kapusok: Bartucz László (MT Melsungen – Németország), Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Andó Arián (Mol Tatabánya KC)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Rodríguez Pedro (Mol Tatabánya KC), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)

Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nîmes Gard – Franciaország)

Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Cesson Rennes – Franciaország), Lukács Péter (Elverum Handball – Norvégia), Pergel Andrej (BM Logroño La Rioja – Spanyolország)

Beállók: Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (MT Melsungen – Németország), Papp Tamás (Mol Tatabánya KC)

Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-PICK Szeged), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Mol Tatabánya KC)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma