Home Kitekintő Hankó Balázs: nem létezünk a magyar kultúra nélkül
Kitekintő

Hankó Balázs: nem létezünk a magyar kultúra nélkül

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Hankó Balázs (Fotó: MTI)

A magyar kultúra olyan, mint a levegővétel – hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerdán az M1 aktuális csatorna műsorában.

Elmondta: január 22-én nemcsak a magyar kultúra napját ünnepeljük, hanem ehhez kapcsolódva a magyar kultúra hetét is. Gödöllőn villámcsődülettel indítják csütörtökön a magyar kultúra napját, megnyílik az Attila-kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, az Akváriumban pedig táncház lesz.

Néhány nappal ezelőtt Szatmárcsekén nemcsak megkoszorúzták Kölcsey sírját, hanem átadtak egy megújított református temetőt, kedden pedig bemutatták a Magyar menyegző című filmet – közölte.

Nem létezünk a magyar kultúra nélkül, 15 millió magyar a magyar kultúrán nevelkedett. Ez tesz minket magyarrá és ez tart meg minket magyarnak egy olyan világban, amely sok mindenről szól, csak éppen a lényegről nem, azaz identitásról, kötődésről, családról, keresztény hitről és hagyományokról.

A magyar kultúra mindezt egybefoglalja – mondta a miniszter.

Hozzátette: generációról generációra adják át az oktatás során azokat az alapértékeket, amelyek Európát Európává tették, és amelyek a magyarokat magyarrá tették.

Erről szól a magyar kultúra, ezt ünnepeljük szerte a Kárpát-medencében

– mutatott rá, hozzáfűzve: ezért támogatják a külhoni magyar tanárokat is. A Csoóri-program 1600 pályázatából 30 százalék a külhoni magyar szervezeteket érint, de idetartoznak a Déryné-program külhoni eseményei is.

Így vagyunk mi egyben magyar nemzet – hangsúlyozta.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

„A migrációs paktum nem a nemzetállami törekvésekről szól,...

Szijjártó Péter: elfogadhatatlan, hogy a Beneš-dekrétumokra hivatkozva földet...

Az EP támogatja a 90 milliárd eurós hiteltámogatás...

„Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, a Mercosur-megállapodást sohasem...

G7-csúcstalálkozót javasolt Macron Trumpnak orosz, ukrán és dán...

„Bűn lenne nem emlékezni a magyarországi németek kitelepítéséről”

Kína továbbra is kész együttműködni az Egyesült Államokkal

A kollektív bűnösség elvének nincs helye Európában

Szijjártó Péter: a cseh és a magyar kormány...

„Szlovákia és Magyarország szövetsége nemcsak a szerződésekben, hanem...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma