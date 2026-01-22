Diáktiltakozások Pozsonyban és Zsolnán a kormány politikája ellen

Pozsonyban és Zsolnán egyszerre tartottak diáktüntetéseket azok a hallgatói platformok és mozgalmak, amelyek szerint a jelenlegi szlovák kormány lépései veszélyeztetik az ország demokratikus és európai irányultságát. A szervezők célja egy országos diákhálózat kiépítése, amely képes demonstrációkat és más tiltakozó akciókat szervezni Szlovákia minden régiójában.

Az első megmozdulásokat csötörtökön (január 22.) 18 órától rendezték meg. A kezdeményezés élére a Študentstvo za otvorenú kultúru!, a Študentská klubovňa Žilina és az újonnan létrejött Študentský protest állt.

A pozsonyi tüntetést Matilda Pašková nyitotta meg, aki arról beszélt, hogy sok fiatal már nem lát jövőt Szlovákiában, és inkább külföldre – például Brünnbe – készül. „Azt mondják, itt nincs értelme maradni. De ez nem igaz. Itt vagyunk, ez az otthonunk” – hangsúlyozta.

Oleg Lysý felszólalásában élesen bírálta a kormány külpolitikai irányultságát. Mint fogalmazott, szégyennek tartja, hogy a szlovák vezetés autoriter hatalmakkal mutat szimpátiát, miközben szerinte Szlovákiának az emberi jogok, a nemzetközi jog és az igazságosság mellett kellene kiállnia – Ukrajnában és Gázában egyaránt.

Zuzana Hozlárová, aki európai szinten képviseli a szlovák fiatalokat, arról beszélt: a diákok azért jelentenek problémát a kormány számára, mert „kívül esnek a hatókörén”, és nincs mit veszíteniük egy olyan rendszerben, amely nem kínál számukra perspektívát. Kiemelte, hogy a szabad kultúra, az autonóm egyetemek és a független média nem fenyegetést, hanem a társadalom alapját jelentik.

Erik Kliment, a Chcem tu zostať! kezdeményezés képviselője szerint a fiatalok nem szeszélyből, hanem felelősségérzetből tiltakoznak. „Nem elmenni akarunk, hanem itt maradni – egy olyan országban, amely tiszteli az oktatást és komolyan veszi a jövőt” – mondta.

Linda Várošová a szélsőségesség normalizálásának és az emberi jogok korlátozásának veszélyére figyelmeztetett. Szerinte Szlovákia nem proeurópai irányba halad, miközben egyre nagyobb nyomás alá kerül a szólásszabadság és az akadémiai autonómia.

A szervezők zárásként hangsúlyozták: Szlovákia helyét az Európai Unióban és a nyugati értékközösségben látják. Bírálatuk szerint a kormányfő, Robert Fico külpolitikája gyengíti az uniós együttműködést és az ország legfontosabb szövetségeit. A mozgalom első konkrét követeléseként azt fogalmazta meg, hogy a kormány haladéktalanul kérjen bizalmi szavazást a parlamentben, ahogy azt az alkotmány előírja.

Zsolnán a Študentská klubovňa képviselői elsősorban a társadalmat megosztó politikai populizmust bírálták. Felszólalóik szerint a hatalom a polarizációt használja eszközként, miközben elmarad a valódi problémák megoldása. A diákok a demokrácia leépülése, az oktatási rendszer válsága és a fiatalok tömeges elvándorlása ellen emeltek szót, valamint nyílt, nyilvános vitára hívták ki a miniszterelnököt.

A Young Office Žilina képviselői a kulturális szféra ellehetetlenülésére hívták fel a figyelmet, és egyenesen a kormány lemondását követelték. Szerintük a forráshiány és az intézményi bizonytalanság kulturális központok és fesztiválok megszűnéséhez vezet, ami tovább gyorsítja a fiatalok elvándorlását.

A szervezők minden középfokú és felsőoktatásban tanuló diákot arra biztatnak, hogy csatlakozzon a mozgalomhoz. A következő napokban online jelentkezési felületeken keresztül kívánják összekapcsolni az ország különböző régióiban élő hallgatókat, hogy tartós, szervezett nyomást gyakoroljanak a politikai döntéshozókra.

