Európai ügy lett a Beneš-dekrétumokból: felgyorsultak a földelkobzások Szlovákiában

A szlovákiai Beneš-dekrétumok mai joghatásai kerültek napirendre az Európai Parlament nemzeti és hagyományos kisebbségekkel foglalkozó frakcióközi munkacsoportjának legutóbbi ülésén – jelentette be Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő. A tanácskozáson elhangzott: miközben a szlovák parlament decemberben akár hat hónap börtönnel is büntethetővé tette a Beneš-dekrétumok bírálatát, a kollektív bűnösséget rögzítő jogszabályok továbbra is lehetővé teszik a kisebbségi tulajdonok elkobzását.

Az ülésen Tárnok Balázs, a Magyar Szövetség külügyi tanácsadója és a FUEN alelnöke riasztó adatokat ismertetett:

2019 óta több mint ezer hektárnyi földterületet koboztak el Szlovákiában a Beneš-dekrétumokra hivatkozva, és a folyamat az utóbbi időszakban érezhetően felgyorsult.

Hangsúlyozta, nem elszigetelt adminisztratív hibákról, hanem tudatos és rendszerszintű gyakorlatról van szó, amely ellentmond az Európai Unió alapelveinek, így a jogbiztonságnak, a törvény előtti egyenlőségnek és a kollektív bűnösség tilalmának.

A felszólalók arra is rámutattak: a szlovákiai magyar közösséget immár ötödik generáció óta sújtja a kollektív bűnösség stigmája.

Gergely Papp Adrianna, Debrőd község polgármestere arra kérte az európai parlamenti képviselőket, hogy segítsenek véget vetni ennek a helyzetnek. Mint fogalmazott: lehetetlen jövőt tervezni úgy, hogy a családoknak nincs garanciájuk arra, hogy földjeiket és ingatlanaikat az állam nem kobozza el, és hogy gyermekeik, unokáik ne örököljék tovább a kollektív bűnösség bélyegét.

Vincze Loránt emlékeztetett: 2019 óta folyamatosan képviseli az ügyet az Európai Parlamentben. Ennek legutóbbi eredményei közé tartozik, hogy kezdeményezésére az Európai Néppárt plenáris vitát javasolt a Beneš-dekrétumokról, valamint hogy a kisebbségvédelmi frakcióközi munkacsoport írásbeli kérdést intézett az Európai Bizottsághoz.

A képviselő bejelentette: a Magyar Szövetség meghívására pénteken a Felvidékre utazik, ahol személyes jelenlétével is támogatja az érintett közösségek küzdelmét. Dunaszerdahelyen konferencián vesz részt, amelynek központi témája a Beneš-dekrétumok mai alkalmazása lesz.

SZE/Felvidék.ma