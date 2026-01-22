Home Régió Kézműves termékek, valódi segítség – eredményes jótékonysági kezdeményezés Komáromban
Kézműves termékek, valódi segítség – eredményes jótékonysági kezdeményezés Komáromban

Ünnepélyes és megható keretek között adták át a karácsonyi időszakban megrendezett jótékonysági vásár teljes bevételét a Mentálisan Sérültek Napközi Otthonának Komáromban. A közösségi összefogás eredményeként összesen 393,75 euró gyűlt össze, amelyet az intézmény mindennapi működésének és fejlesztést szolgáló tevékenységeinek támogatására fordítanak.

A jótékonysági vásárt a Komáromi Információs Központban tartották, ahol a karácsonyi időszak alatt voltak megvásárolhatók a napközi otthon kliensei által készített kézműves termékek. Az egyedi alkotások nemcsak esztétikai értéket képviseltek, hanem az alkotók gondoskodását, kitartását és közösségi szellemét is közvetítették.

„A kezdeményezés célja nem kizárólag az anyagi segítségnyújtás volt, hanem az is, hogy ráirányítsuk a figyelmet arra az elhivatott és értékes munkára, amely az otthon falai között zajlik” – hangsúlyozta Szénássy Tímea, a helyi információs iroda koordinátora.

Kép forrása: KVH

Az átadóünnepségen az otthon kliensei is aktívan részt vettek, ami tovább erősítette az esemény személyes és közösségi jellegét. A közvetlen találkozások, a mosolyok és a megható pillanatok egyértelműen jelezték, hogy az összefogás kézzelfogható értéket teremt. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Keszegh Béla polgármester is, aki köszöntőjében kiemelte az ilyen kezdeményezések szerepét egy befogadó és támogató városi közösség építésében.

„A befolyt összeg jelentős segítséget nyújt számunkra, hiszen hozzájárul a mindennapi foglalkozásokhoz, a fejlesztő programokhoz és a közösségi tevékenységek megvalósításához” – emelte ki Šoóki Ivett, a Mentálisan Sérültek Napközi Otthonának vezetője.

Szénássy Tímea zárásként köszönetet mondott mindazoknak, akik vásárlásukkal vagy támogatásukkal hozzájárultak a kezdeményezés sikeréhez. Mint fogalmazott, a mostani esemény is bebizonyította: a helyi közösség összefogása valódi segítséget és reményt jelenthet azok számára, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

