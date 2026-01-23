A magyarok pénzét nem Ukrajnára, hanem a magyar gyermekekre kell fordítani, ugyanis rájuk épül Magyarország jövője – jelentette ki Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter pénteken Bőnyben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a községbeli óvoda bővítésének alapkőletételi ünnepségén kifejtette, hogy Magyarország jövője a családokban van és a gyerekekre épül.

Ennek kapcsán úgy vélekedett, hogy az elmúlt évek nehézségei ellenére is „világbajnok” családtámogatási rendszert hoztak létre.

„Ezen rendkívül nehéz időszakban is ragaszkodtunk ahhoz, hogy a gyerekvállalásról szóló döntés ne hozhasson senkit se hátrányosabb helyzetbe annál, mintha ezt a döntést nem hozta volna meg”

– mondta.

Majd arról számolt be, hogy külföldi kollégái „túlzás nélkül tátott szájjal hallgatják”, amikor a magyar kormány családokat támogató intézkedéseiről beszél.

„Sehol máshol a világon nincs olyan, hogy a többgyermekes édesanyák egész életükre személyi jövedelemadó-mentességet kapjanak. Sehol máshol a világon nincsen babaváró hitel. Sehol máshol a világon nincsen olyan családi adókedvezmény, mint Magyarországon, amelyet ráadásul most az év elején meg is dupláztunk. És sehol máshol a világon nincsen olyan otthonteremtési program, mint amilyet Magyarországon útjára indítottunk, és sehol máshol nincs olyan a világon, hogy a gyermek féléves koráig az édesanya korábbi bruttó keresete nettó keresetté alakul át”

– sorolta.

Szijjártó Péter azonban arra is figyelmeztetett, hogy a jelenlegi törékeny helyzetben minden eddigi eredmény könnyen veszélybe kerülhet.

„Ha a szomszédunkban zajló háború ne adja a Jóisten eszkalálódik, vagy ha a háború finanszírozására a jövőben adott esetben valaki nem mond nemet, akkor mindent elveszíthetünk”

– vélekedett.

„Ezért a magyar családok érdekében továbbra is folytatni kell azt a politikát, ami arra irányul, hogy kiállunk a béke mellett és nemet mondunk a háborúra és nemet mondunk arra, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék az országból és egy másik ország működtetésére fordítsák” – folytatta.

„Ezért mi nemet fogunk mondani minden olyan javaslatra, amely a magyar emberek pénzét elvinné Ukrajnába, hiszen ezt a pénzt a magyar családoktól vennék el. Meg kéne szüntetni az adómentességet, meg kéne szüntetni az otthonteremtést vagy az adókedvezményeket”

– tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután arra is kitért, hogy a gyermekeket és a családokat meg kell védeni az „őrült ideológiáktól” is, amelyeket már egészen fiatal korban megpróbálnak rájuk önteni.

„Mi nem engedjük, hogy teletömjék a fejüket az óvodákban Csipke Józsikákkal meg olyan mesékkel, amik úgy kezdődnek, hogy a királyfi és a királyfi. És mi nem vagyunk hajlandók szembemenni az olyan több ezer éves igazságoknak, minthogy az ember férfinek vagy nőnek születik, vagy hogy a család apából, anyából és gyerekekből áll, ahol az anya nő, az apa pedig férfi. És nem engedünk semmilyen zsarolásnak és semmilyen fenyegetésnek ebben a kérdésben”

– szögezte le.

Végül pedig kiemelte, hogy az elmúlt években 370 ezerről 390 ezerre növelték az óvodai férőhelyek számát, és a Magyar Falu Program keretében kiemelt figyelmet fordítanak az óvodafejlesztésekre.

„Itt Bőnyben 96 gyermek jár óvodába, és a mostani, kormány által biztosított ötvenmillió forintos támogatás nyomán az óvoda bővítése megindul. Ezzel szeretnénk elérni azt, hogy a fiatalok, a családok, akik itt élnek, itt is maradjanak, itt dolgozhassanak és itt gyarapodhassanak”

– összegzett.

MTI/Felvidék.ma