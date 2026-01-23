A máig ható Beneš-dekrétumokról is olvashatunk a Kürtös januári lapszámában

Megjelent a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya közéleti-társadalmi havilapjának januári száma. A tartalomból:

Három életút, egy örökség című írásban emlékeznek meg a január hónapban született jeles irodalmi szerzőinkről, Petőfi Sándorról, Madách Imréről és Mikszáth Kálmánról.

A közéleti-társadalmi lap több cikke is reflektál a Beneš-dekrétumokra. Így megemlékezik a nyolcvan évvel ezelőtt lezajlott lakosságcseréről, kitelepítésekről. Ismerteti az egykori dekrétumok magyar közösséget érintő részeit, felvázolja az utóbbi hónapok fejleményeit is.

Az idei esztendő első lapszáma több karácsonyi, adventi eseményről közöl beszámolót. Olvashatunk többek között az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskola karácsonyi műsoráról, az ipolyvarbói Mikszáth Kálmán Alapiskola ünnepi pillanatairól. Galábocson közösen sütöttek karácsonyra, közös házi disznóölés volt az ipolynyéki kultúrház udvarán. Karácsonyi koncert volt az ipolynyéki templomban.

Népszerű volt az adventi ablaknyitás Ipolynyéken. A Csemadok Bussai Alapszervezete színházlátogatáson járt Budapesten. Zsélyi Aladárra emlékeztek Csalárban és Bussán. Ipolyi Arnold előtt tisztelegtek Ipolykeszin.

Január az összegzés időszaka is. A Kürtös is csokorba szedte a Nagykürtösi járás magyar településeinek főbb eseményeit a 2025-ös esztendőből. Az összegzés mellett a lap ismerteti a Csemadok által 2026-ban tervezendő események sorát is.

Tovább folytatódik a járás Csemadok alapszervezeteinek a bemutatása. Ezúttal a lukanényei alapszervezet múltjába és jelenébe pillanthatunk be. Lőrincz Sarolta Aranka a januárhoz kötődő népi szokásokról ír.

A januári lapszámból sem hiányozhat Balga Zoltán atya állandó rovata, ahogy a könyv és eseményajánló és a kertészeti kisokos sem.

Pásztor Péter/Felvidék.ma