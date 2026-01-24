Home Kitekintő Orbán Viktor: az ukránok beindultak, fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba
Orbán Viktor: az ukránok beindultak, fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Az ukránok beindultak, fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba – írta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.

„Az a cél vezérli őket, hogy pénzt szerezzenek és benyomuljanak az unióba, amint lehet” – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök kiemelte:

Magyarországnak az Európai Unió tagjaként joga van erre nemet mondani. „És a mi nemzeti kormányunk nemet is mond.”

„Nem akarjuk, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem akarjuk, hogy Magyarországot háborúba sodorják”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

„Meg kell mutassuk, hogy a magyarokat nem lehet megfenyegetni. Nem olyan fából faragtak minket. Brüsszel mellett üzenjük meg Kijevnek is: nem fizetünk!” – írta a miniszterelnök.

MTI

