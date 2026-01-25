Lármafák székely ormokon – Közép-Nyárádmentén barangol a Hazajáró az M5-ön

A vasárnap délután az M5 kulturális csatornán látható Hazajáró című műsor ezúttal Székelyföldön, Közép-Nyárádmentén barangol, székely lármafák és élő hagyományok nyomában.

Székelyföld kietlen gyepűiben napjainkban is gyújtanak lármafákat. Tüzek lobbannak fel: székely gyökereinkért, magyar anyanyelvünkért, szülőföldünk védelméért. „Tudom, maroknyian vagyunk, mégis lobogtassuk e tüzeket! Farkas jár a kertek alatt…”(Csíki Sándor:)

A maroknyi marosszéki székelység egyik erős lelkű tagja, a Nyárádmente hűséges írója, Csíki Sándor már az örökkévalóságból figyeli szeretett pátriája, a Nyárádmente kietlen gyepűin pislákoló lármafákat.Az M5 kulturális csatornaHazajáró című műsora az ő emléke miatt is látogat el a Marosszék eme kies szegletébe.

A cél továbbadni azt, amit ő is képviselt: ébren tartani az összetartozás jelképes tüzét, amely gyökereinkből táplálkozik – a magyar anyanyelvből, a szülőföldhöz való ragaszkodásból, a megmaradás szándékából. A Felső-és az Alsó-Nyárádmente bejárása után a következő állomás a Közép- Nyárádmente felfedezése. A székely lármafák nyomában haladva, Csíki Sándorra emlékezve vezet az út: sírjától a bölcsőhelyéig.

Adás: M5 – február 1., (vasárnap) 17:10.

MTVA/Felvidék.ma