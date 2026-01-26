A házszabály módosítása lesz az első napirendi pont a januári ülésen

A házszabály módosítása lesz az első napirendi pont a január 27-én, kedden kezdődő januári parlamenti ülésszakon – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Richard Raši házelnök.

Indoklása szerint a cél a törvényhozás alapvető funkciójának biztosítása. Raši hozzátette,

a módosítással a decemberi ülésen történt konfliktusokra és „példa nélküli helyzetekre” reagálnak, ezek előidézésével az ellenzéket vádolja, amely ráadásul obstrukcióval akadályozza a törvények elfogadását.

„Ami történt, az a demokrácia elleni támadás volt. Az ellenzék blokkolni akarta a demokratikus választáson megválasztott törvényhozást” – mondta.

A javaslat több módosítást tartalmaz. „Bevezetjük a képviselői etikai kódexet, mert erre komoly társadalmi igény van” – tette hozzá. A kódexben szerepelni fog a „megfelelő öltözék” is, ellenkező esetben a képviselőt kitilthatják az ülésteremből. Tilos lesz szemléltető eszközök használata, és diszkrét zónát állapítanak meg a felszólaló számára.

„Megengedhetetlen, hogy akadályozzák a felszólalásokat” – mondta a házelnök.

Az ülés megzavarása miatt szintén kitilthatják a képviselőt az ülésteremből, és elesik egy havi fizetésétől és az egyéb anyagi juttatásoktól.

„A házőrség a házelnök és a parlamenti alelnökök kérésére avatkozhat közbe az ülésteremben, életveszély vagy vagyon veszélyeztetése esetében” – sorolta Raši.

Az egyes programpontok megvitatására 37,5 órát engedélyez majd az új házszabály, a költségvetés megvitatására ennek dupláját, de a parlament megszavazhatja a meghosszabbítást.

A házelnök szerint ez elegendő idő egy-egy programpont megvitatására. A házszabály rendelkezik a képviselők parlamenti megnyilvánulásaival, viselkedésével kapcsolatban is, a kormánypártok szintén a decemberi ülésen történtekre hivatkoznak ebben az ügyben. Szerintük a jelenlegi házszabállyal könnyen vissza lehet élni, valamint obstrukcióhoz folyamodni.

TASR/Felvidék.ma