Németh Zsolt: kevesen helyezték olyannyira politikájuk középpontjába a gyermekek védelmét, mint Magyarország

Nagyon kevés ország helyezte olyannyira politikájának középpontjába a gyermekek védelmét, mint ahogy ezt Magyarország tette – jelentette ki az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Strasbourgban hétfőn.

A strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) egyhetes téli ülésszakának hétfői munkanapja keretében tartott, Brunszvik Teréz örökségét bemutató kiállítás megnyitóján az MTI-nek nyilatkozva Németh Zsolt hangsúlyozta: a gyerekvédelem kérdését nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni, de a legfontosabb, hogy „a gyereket hagyni kell játszani”.

Szavai szerint az óvoda intézménye azért rendkívül fontos, mert amellett, hogy védelmet jelent a gyermek nevelése szempontjából, biztosítja, hogy a gyermek játszhasson.

„A gyermekvédelem fontosságának hangsúlyozása mellett a gyermeki játék fontos tanulsága, hogy képesnek kell lennünk a teljes jelenlétre a tevékenységeink során – fogalmazott.

A teljes odafigyelés mellett végzett gyermeki játékból meg kell tanulni, hogy a politikát is csak akkor lehet eredményesen folytatni, ha sikerül megtalálni a megegyezés, a kompromisszum lehetőségeit a megfelelő szabályok figyelembevétele mellett”

– tette hozzá az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke.

Deszpina Khatcivasziliu-Tszovilisz, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) főtitkára a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium Játékra született című kiállításának megnyitóján elmondott beszédében az óvoda nevelő szerepét emelte ki, azt hangsúlyozva, hogy ezen intézményben rakják le az élet további részéhez szükséges alapokat.

Az iskolák és az óvodák olyan terek, ahol a gyermekek részt vehetnek és bekapcsolódhatnak a kooperatív tanulásba, fejleszthetik a szociális készségeiket, a kritikai gondolkodást és az empátiát, valamint tanulhatnak a demokratikus értékekről és a sokszínűség tiszteletéről. A tanárok és az iskolavezetők központi szerepet játszanak ebben a demokratikus, az egész társadalomra kiterjedő kultúrán alapuló folyamatban, és amelyet – mint kiemelte – széles körben szükséges fejleszteni és alkalmazni – tette hozzá beszédében a PACE főtitkára.

A PACE magyar delegációjának kezdeményezésére Strasbourgban megrendezett, Brunszvik Teréz születésének 250. évfordulója alkalmából létrejött kiállításon Szűcs Ádám Imre, a Külgazdasági és Külügyminisztérium képzésekért, ösztöndíjprogramokért és tudománydiplomáciáért felelős helyettes államtitkára beszédében emlékeztetett:

a 2025-os évet az UNESCO Brunszvik Teréz emlékévvé nyilvánította, ráirányítva a figyelmet az első magyar óvoda megalapítójának a kisgyermekkori nevelés létrejöttét eredményező munkásságára.

„Brunszvik Teréz örökségére azért vagyunk különösen büszkék, mert Magyarországon és Közép-Európában az ő nevéhez kapcsolódik az első óvodák megnyitása, valamint azért, mert a világon először ő emelte be a játékot, mint fejlesztési eszközt a fiatalkori nevelésbe” – fogalmazott.

A kiállítás Brunszvik Teréz életművének a gyerek-, és fiatalkori nevelésben, fejlesztésében betöltött szerepére összpontosít, valamint célja a magyarok által kitalált játékokon keresztül az innovatív magyar szellem bemutatása – tette hozzá a helyettes államtitkár.

MTI/Felvidék.ma