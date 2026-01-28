Az év ökológiai tette – várják a pályázók jelentkezését Nagyszombat megyében

Nagyszombat megye tizenötödik alkalommal hirdette meg Az év ökológiai tette című pályázatot. A megye immár másfél évtizede ismeri el a környezetvédelmi tevékenységeket. A jelentkezési határidő lezárultáig egy hónap van hátra.

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat idén megszervezi Az év ökológiai tette versenyt, amelynek célja, hogy ösztönözze a környezetükről aktívan gondoskodó embereket arra, hogy ismertté váljanak és bemutassák hasznos ökológiai tevékenységeiket.

A jubileumi 15. évadban az egész Nagyszombat megyéből magánszemélyek, civil szervezetek, önkormányzatok, városok és iskolák vehetnek részt a pályázaton.

A pályázatokat 2026. február 28-án, 15:00 óráig kell benyújtani elektronikus űrlapon vagy írásban a TTSK irodájába – fogalmaznak a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.

„Az év ökológiai tette azt mutatja, hogy a környezetvédelem nem egy elvont téma, hanem konkrét és hasznos cselekvések összessége, amelyek közvetlenül városainkban, településeinken és iskoláinkban merülnek fel. Szeretnénk támogatni és láthatóvá tenni az ilyen kezdeményezéseket. Ha valaki jobbá teszi a környezetét, megérdemli, hogy a nyilvánosság megismerje” – mondta Jozef Viskupič, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke.

A pályázat célja olyan tevékenységek támogatása, amelyek javítják a környezet minőségét, fejlesztik a környezettudatosságot és fenntartható megoldásokat hoznak létre.

Pályázni lehet például a természet megtisztítását, a közterek revitalizációját, zöldfelületek telepítését vagy gyermekek és fiatalok számára szervezett környezetvédelmi oktatási tevékenységeket célzó projektekkel.

A díjnyertes projektek nyilvános elismerésben és pénzjutalomban részesülnek, amelynek összege 1500 euró az első, 1000 euró a második és 700 euró a harmadik helyezett számára.

PP/Felvidék.ma