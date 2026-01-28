Home Itt és Most Kaliňák szerint a csendőrség iránti fokozott érdeklődés miatt törvényi változtatásokra van szükség
Kaliňák szerint a csendőrség iránti fokozott érdeklődés miatt törvényi változtatásokra van szükség

NZS

A szlovák Nemzetvédelmi Erőkben (NOS) történő kiképzés és a Csendőri Testülethez való csatlakozás iránti fokozott érdeklődés törvényi változtatásokat tesz szükségessé, jelentette ki Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter a szerdai kormányülést követően. Mint hozzátette, ezeket a változtatásokat operatív módon szeretné bevezetni az Igazságügyi Minisztérium műhelyéből származó, cégjegyzékről szóló törvényjavaslathoz csatolt kiegészítéssel.

„A Nemzetvédelmi Erők iránti növekvő érdeklődésre való tekintettel több oktatót kell toboroznunk a volt katonák közül, de komoly érdeklődés mutatkozik a Büntetés-végrehajtási és Igazságügyi Rendészet állományából, a Pénzügyi Hatóság (FS) fegyveres egységeiből és a városi rendőrség soraiból is a csendőrséghez való átlépésre – mutatott rá.

A szükséges törvényi változtatásokat elsősorban a cégnyilvántartásra vonatkozó törvény módosításával szeretnék végrehajtani, amelyet az Igazságügyi Minisztérium terjeszt a parlament elé. Erről egyeztetni szeretne a parlamenti képviselőkkel.

„Tudom, hogy túllépem a szokásos törvényhozási eljárás kereteit. De szeretnék tárgyalni a parlamenti képviselőkkel erről a kivételről. Ha a szokásos eljárást követnénk, akkor a változtatások szeptemberben kerülnének jóváhagyásra. Most lehetőségünk van arra, hogy aktívan reagáljunk a fokozott érdeklődésre, és több embert képezzünk ki” – tette hozzá a védelmi miniszter.

A kiképzés iránt érdeklődők számát illetően Kaliňák 10 ezer nyilvántartott jelentkezőről beszélt. „Közülük 2500 jelentkezését már feldolgoztunk, akik készen állnak a februárban kezdődő kiképzésre” – tette hozzá.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

