A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának képviselői felköszöntötték Tőzsér Árpádot

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága képviseletében Hodossy Gyula és Tóth László otthonában látogatta meg Tőzsér Árpád Kossuth- és József Attila-díjas írót, költőt. A találkozóra abból az alkalomból került sor, hogy a felvidéki magyar irodalom meghatározó alakja tavaly októberben ünnepelte 90. születésnapját, valamint ugyanebben a hónapban vehette át a rangos Dobos László-életműdíjat.

A látogatás meghitt, baráti légkörben zajlott, emlékekkel, történetekkel és irodalmi beszélgetésekkel – derül ki a társaság bejegyzéséből. Olyan alkotót ünnepeltek, akinek munkássága nemcsak a felvidéki magyar irodalom egyik alappillére, hanem az egyetemes magyar irodalom egészének is maradandó értéke.

Egy életmű hatása nemzedékeken át

Tőzsér Árpád költészete és esszéírása a 20–21. századi magyar irodalom egyik legsajátosabb és legerőteljesebb hangját képviseli. Líráját az intellektuális mélység, a filozófiai kérdésfelvetések, a nyelvvel és a hagyománnyal folytatott folyamatos párbeszéd jellemzi. Költőként, irodalomtörténészként és kritikusként egyaránt jelentős szerepet játszott abban, hogy a felvidéki magyar irodalom szerves részként kapcsolódjon az egész magyar nyelvterület szellemi folyamataihoz.

Szerkesztői és közéleti munkájával is hidakat épített: nemzedékek számára mutatott irányt, miközben következetesen képviselte a kisebbségi lét tapasztalatát az egyetemes magyar kultúrában. Művei máig alapvető hivatkozási pontjai a kortárs magyar lírának és gondolkodásnak.

A SZMÍT tagjai szerint a személyes találkozás egyszerre volt ünnep és megerősítés: élő bizonyítéka annak, hogy Tőzsér Árpád életműve ma is hat, gondolkodásra ösztönöz, és irányt mutat.

Isten éltesse sokáig Tőzsér Árpádot!

SZE/Felvidék.ma