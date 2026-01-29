Home Itt és Most Folytatódik a vita a parlamentben a házszabály módosításáról és a képviselői etikai kódexről
Folytatódik a vita a parlamentben a házszabály módosításáról és a képviselői etikai kódexről

Szlovák parlament (Fotó: TASR)

Megkezdődött a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 46. parlamenti ülésszakának harmadik tárgyalási napja. A képviselők továbbra is a házszabály módosításáról és a képviselői etikai kódexről folytatnak vitát. A napirend szerint még nyolc, írásban jelentkezett felszólaló kap szót, ezt követően nyílik lehetőség szóbeli hozzászólásokra.

A javaslatcsomagot kormánypárti képviselők terjesztették elő. A házszabály módosítása több változást irányoz elő: egyebek mellett 37,5 órában maximálná a napirendi pontonkénti vita időtartamát, valamint módosítaná a felszólalásokra rendelkezésre álló időkereteket.

A tervezet kitér a képviselők magatartására is: pontosabban meghatározza a nemkívánatos viselkedési formákat, szigorítja a szankciókat, és megtiltaná transzparensek, plakátok készítését és használatát az ülésteremben. A változtatások része egy képviselői etikai kódex elfogadása is.

A parlament csütörtökön vendégelőadót is fogad: a tervek szerint felszólal Danka Hrbeková, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szlovákiai tagja. A beszédre a szlovák sportolók búcsúztatása kapcsán kerül sor, akik a 2026-os téli olimpiai játékokra utaznak az olaszországi Milánóba és Cortina d’Ampezzóba.

SZE/Felvidék.ma/TASR

