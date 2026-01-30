A munkaügyi ellenőrzésről szóló törvénnyel kezdte pénteki ülését a parlament

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 46. ülésének negyedik napján, pénteken a munkaügyi, szociális és családügyi minisztérium által előterjesztett kormányzati törvénycsomag tárgyalásával kezdte meg munkáját.

Azokat a jogszabálytervezeteket, amelyeket a belügyminisztérium készített elő, és amelyek a mostani törvények előtt szerepeltek volna a napirenden, a parlament várhatóan kedden, február 3-án vitatja meg.

Elsőként a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény került napirendre, amelyet Erik Tomáš munkaügyi miniszter (Hlas–SD) ismertetett.

A tárcavezető szerint

a jogszabály célja a munkaügyi ellenőrzési rendszer szervezetének és irányításának hatékonyabbá tétele.

Ennek érdekében az ellenőrző szervek előirányzatos költségvetési szervezetekké válnának, amelyek közvetlenül a Nemzeti Munkaügyi Felügyelet költségvetéséhez kapcsolódnának.

A parlament napirendjén szerepel továbbá

a szociális gazdaságról, valamint a nők és férfiak azonos munkáért járó egyenlő bérezéséről szóló törvénytervezet is.

A képviselőkre még összesen 183 napirendi pont vár. Az aktuális ülésszak első három napján ugyanis csupán a házszabály módosítását és az etikai kódexet sikerült megvitatniuk.

