A Pátria rádió katolikus vallási műsorának feburár 1-jei előzetese

Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

A Pátria Rádió katolikus vallási műsora február 1-jén, vasárnap 7.05 órai kezdettel jelentkezik új műsorával. A tartalomból.

Minden ember boldog akar lenni, énekelte egykor Harangozó Teri / Nem lehet boldogságot venni, szólt az M7 együttes dala. A jézusi boldogságról ma Pammer Tamás szenci káplán beszél.

A közelgő nagyböjt kapcsán passiórendező tanfolyamot tartottak Pozsonyban, hogy a lehető legtöbb templomban legyen passiójáték – Meskó Zsolt íróval, film- és színházi rendezővel beszélgetünk.

Dr. Tomka Ferenc  Találkozás a kereszténységgel. A könyv  rádiós feldolgozása  ismétlésének témája: Mire alapozzuk, hogy Jézus velünk marad a világ végéig?

Szerkesztő: Ürge Tamás

Adásidő:  2026. 02. 01.          vasárnap 7 óra 5 perckor

Ismétlés:  2026. 02. 02.          hétfőn 13 óra 5 perckor

Felvidék.ma

