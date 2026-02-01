Amikor a magyar kultúra fénye ragyogja be a lévai zsinagóga épületét

Teltház mellett tartotta meg a Csemadok Lévai Alapszervezete a magyar kultúra napja alkalmából szervezett rendezvényét január 31-én. A lévai zsinagógában megvalósult eseményen a Juhász Gyula Alapiskola jelenlegi és egykori tehetséges diákjai léptek fel.

Vékony Mónika, az est műsorvezetője a magyar kultúra napjával kapcsolatban kifejtette:

Kölcsey Ferenc Himnusza az évszázadok folyamán a magyar összetartozás egyik legerősebb jelképévé vált.

A gálaest a helyi kulturális élet sokszínűségét, a magyar hagyományokat, az irodalmi értékeket türközte. A délután folyamán javarészt a lévai magyar alapiskola jelenlegi diákjai léptek fel. Pár egykori diák szintén a színpadra lépett, ahogy a Csemadok Lévai Alapszervezete mellett működő csoport, illetve lelkes előadók is.

A lévai zsinagógában magyar költemények, citerával kísért betyárnóták, fuvola és zongorajáték hangzott el. Fellépett továbbá az alapiskola alsó és felső tagozatos tanulóiból álló KISS Énekkar Kiss Éva vezetésével, illetve a Juhász Gyula Irodalmi Színpad is nívós műsorral készült Sándor Ágnes rendezésében.

Magyar kultúra és a magyar oktatás

Az ünnepi délután szónoka Nagy Csaba, az Oroszlányi Rákóczi Szövetség elnöke volt. Az anyaországi szervezetet negyedévszázados kapcsolat köti a lévai magyar közösséghez. A Csemadok Lévai Alapszervezete számos eseményén vesznek részt az oroszlányi vendégek. Kiemelte a kultúra összekötő jellegét, a múltat – jelent – jövőt kapcsolja össze.

Jelezte,

a történelem sorsfordító időszakiban a magyar kultúra volt a közösségeink támasza.

Beszédében hangsúlyozta a magyar iskolák fontosságát a Felvidéken, a lévai magyar közösség jövőjének a záloga a magyar iskola és a magyar kultúra továbbélése. „A magyar kultúra megőrzése erkölcsi kötelességünk” – hangzott el a lévai zsinagógában.

Kitüntetések az időt álló értékekért

Hagyományteremtő szándékkal elismeréseket adott át azon személyeknek, akik kiemelkedő értékőrző munkát végeznek a magyar kultúra továbbélésében.

A díjakat és az elismeréseket Éder Mária, a Csemadok Lévai Alapszervezetének elnöke adta át.

„A Csemadokon belül vannak olyan emberek, akik munkája csendes, mégis nélkülözhetetlen. Olyan szolgálat ez, ami nem reflektorfényben zajlik, ám hosszú évtizedeken át biztos alapot nyújt a közösségünkben”

– fogalmazott a díjak átadása előtt Éder Mária.

Kitüntetésben részesült Török Alfréd, a Csemadok Lévai Alapszervezetének tiszteletbeli elnöke. Több mint három évtizeden át vezette az alapszervezetet, a szolgálata mögött hit, felelősségvállalás és a közösség iránti mély elkötelezettség áll – fogalmazták meg a laudációban. Ugyanakkor elmondták, két héttel ezelőtt a galántai központi ünnepségen a Csemadok Életmű díjában részesült Török Alfréd.

Köszönetet mondtak Nagy Csabának, az Oroszlányi Rákóczi Szövetség elnökének, aki támogatja, biztatja a lévai magyar közösséget. A határokon átívelő magyar összetartozás elismeréseként részesült s kitüntetésben.

Éder Mária továbbá a Csemadok lévai nagycsalád több tagjának munkáját köszönte meg, Török Gabriella, Illés Katalin, Papp Viola és Ürge László kapott elismerést.

A nemzeti imánk közös eléneklése előtt elhangzott:

„a magyar kultúra nem csupán múltunk díszes öröksége, hanem élő jelenünk és reményteli jövőnk is. A magyar kultúra fénye a mindennapjainkat beragyogja és vezessen bennünket.”

Az eseményről szóló képriportunk ITT érhető el.

Pásztor Péter/Felvidék.ma